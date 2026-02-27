Ричмонд
Карседо: «Романов — моя правая рука. Важно, что в штабе есть люди, которые знают русский футбол лучше, чем мы»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал, как распределяются функции в его штабе, а также назвал российского специалиста Вадима Романова своей правой рукой.

Источник: РИА "Новости"

Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-белых после отставки Деяна Станковича 11 ноября, а затем вошел в штаб Карседо. При этом именно испанец стал инициатором такого решения.

— Мы уже познакомились с вашим штабом. Расскажите, как распределяются функции среди тренеров. Как видим, у каждого помощника, с которым вы приехали, есть российский коллега.

— Для меня важно, что в штабе есть люди, которые знают русский футбол лучше, чем мы. Они дольше в этом клубе и, понятное дело, во многие детали погружены глубже. «Спартак» — большой клуб, и здесь не может быть мелочей. Мы все — одна команда, но у каждого своя роль. Если говорить конкретнее, то Себастьян Корона, к примеру, больше работает индивидуально с игроками, отвечает за видеоанализ. Вадим Романов — моя правая рука, он прекрасно знает игроков и российский футбол. Серхио Кобо, Саша Зайченко и Амадор Санчес закрывают физподготовку, каждый на своем участке. Артём Ребров здорово помогает Начо Торресу в работе с вратарями.

— Такой замысел был изначально?

— Знаете, все получилось довольно естественно. Но я сразу обрадовался, когда узнал, что есть такая возможность. И в предыдущих клубах местные специалисты всегда сильно помогали. Советы наших русских помощников — Вадима, Саши, Артема — очень ценны, — сказал Карседо в интервью клубному сайту.