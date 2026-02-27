Карседо: «Романов — моя правая рука. Важно, что в штабе есть люди, которые знают русский футбол лучше, чем мы»

— Для меня важно, что в штабе есть люди, которые знают русский футбол лучше, чем мы. Они дольше в этом клубе и, понятное дело, во многие детали погружены глубже. «Спартак» — большой клуб, и здесь не может быть мелочей. Мы все — одна команда, но у каждого своя роль. Если говорить конкретнее, то Себастьян Корона, к примеру, больше работает индивидуально с игроками, отвечает за видеоанализ. Вадим Романов — моя правая рука, он прекрасно знает игроков и российский футбол. Серхио Кобо, Саша Зайченко и Амадор Санчес закрывают физподготовку, каждый на своем участке. Артём Ребров здорово помогает Начо Торресу в работе с вратарями.