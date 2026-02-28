«Клуб встал на ноги и может жить без меня». Галицкий — о «Краснодаре»

«Когда у тебя шестой бюджет, иногда это дело небольшого случая. И я счастлив, что город, болельщики получили его. Для них это важно было. Но для меня важно то, что клуб встал на ноги и теперь может быть без меня. И то, что он собирает эту аудиторию, что уже есть невероятно большое количество болельщиков, для которых этот клуб — их клуб», — сказал президент «Краснодара».