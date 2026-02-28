Вратарь «Краснодара»: «Если подвернется вариант, как у Сафонова, — почему бы не воспользоваться?»

Ранее голкипер сборной России Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ», с которым стал победителем Лиги чемпионов и Межконтинентального кубка.
— Вы бы хотели, чтобы ваша карьера сложилась, как у Акинфеева или как у Сафонова?
— Я был бы рад остаться в «Краснодаре». Сергей Николаевич создал нереальные условия, все на высочайшем уровне. Если подвернется вариант, как у Моти, — почему бы не воспользоваться? Но к этому надо прийти и заслужить: «ПСЖ» просто так тебя не позовет. Посмотрим, как все сложится.
— Есть мнение, что нет смысла уходить из России не в топ-5 лиг.
— Скорее всего, я согласен. РПЛ — далеко не худшая лига в мире, — цитирует Корякина «РБ Спорт».
В текущем сезоне 23-летний Корякин сыграл в семи матчах «быков» в Кубке России и пропустил пять голов, сыграв на ноль в четырех встречах.