Лапочкин — о вмешательствах ВАР в РПЛ: «Шок, ужас и непонимание! Дискредитация арбитров в поле»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Ренн
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.63
П2
3.76
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
2
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
11.00
П2
26.00
Футбол. Англия
перерыв
Бернли
1
:
Брентфорд
3
Все коэффициенты
П1
44.00
X
16.00
П2
1.05
Футбол. Англия
перерыв
Ливерпуль
3
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
19.00
П2
46.00
Футбол. Англия
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Эвертон
2
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.30
П2
1.99
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
0
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.20
П2
5.60
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
0
:
Майнц
1
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.75
П2
5.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
0
:
Санкт-Паули
1
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.15
П2
2.20
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
1
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
5.60
П2
21.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
1
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.10
П2
32.00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.89
П2
3.21
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.37
X
3.65
П2
1.66
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.10
П2
1.70
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.43
X
4.64
П2
1.71
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.25
П2
2.45
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.82
П2
6.72
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.65
П2
10.00
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.57
П2
1.83
Футбол. Франция
23:05
Гавр
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.52
П2
1.29
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Акрон
0
П1
X
П2

Лапочкин — о вмешательствах ВАР в РПЛ: «Шок, ужас и непонимание! Дискредитация арбитров в поле»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил ситуацию с частым вмешательством ВАР в стартовых матчах второй части чемпионата России сезона-2025/26.

Источник: РИА "Новости"

«Шок, ужас и непонимание! Дискредитация арбитров в поле. Если так дальше пойдет, можно никого не посылать на матчи, а из ВАР-центра в Москве судить игры. Честно, мне кажется, это катастрофический старт. Сложно подобрать какие-то другие слова», — сказал Лапочкин в эфире «Матч Премьер».

В субботу «Краснодар» победил «Ростов» (2:1) в матче 19-го тура РПЛ. За игру было четыре вмешательства ВАР, после двух из них главный арбитр Антон Фролов назначил пенальти, еще после одного — отменил гол «быков».

Краснодар
2:1
Первый тайм: 1:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
28.02.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Джонатан Альба
Голы
Краснодар
Эдуард Сперцян
8′
Никита Кривцов
(Жоау Батчи)
73′
Ростов
Алексей Миронов
45+3′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
63′
20
Джованни Гонсалес
45+3′
46′
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
7
Виктор Са
81′
90
Дэвид Мозес Кобнан
53
Александр Черников
46′
17
Валентин Пальцев
66
Дуглас Аугусту
69′
88
Никита Кривцов
Ростов
1
Рустам Ятимов
7
Роналдо
7′
40
Илья Вахания
90+6′
78
Дмитрий Чистяков
45+4′
51′
8
Алексей Миронов
4
Виктор Мелехин
9
Мохаммад Мохеби
62
Иван Комаров
54′
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
12′
83′
5
Данила Прохин
22
Давид Семенчук
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
77′
69
Егор Голенков
Статистика
Краснодар
Ростов
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
18
12
Удары в створ
5
3
Угловые
4
5
Фолы
16
14
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти