Лапочкин — о вмешательствах ВАР в РПЛ: «Шок, ужас и непонимание! Дискредитация арбитров в поле»

«Шок, ужас и непонимание! Дискредитация арбитров в поле. Если так дальше пойдет, можно никого не посылать на матчи, а из ВАР-центра в Москве судить игры. Честно, мне кажется, это катастрофический старт. Сложно подобрать какие-то другие слова», — сказал Лапочкин в эфире «Матч Премьер».