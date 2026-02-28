Лапочкин — о вмешательствах ВАР в РПЛ: «Шок, ужас и непонимание! Дискредитация арбитров в поле»

«Шок, ужас и непонимание! Дискредитация арбитров в поле. Если так дальше пойдет, можно никого не посылать на матчи, а из ВАР-центра в Москве судить игры. Честно, мне кажется, это катастрофический старт. Сложно подобрать какие-то другие слова», — сказал Лапочкин в эфире «Матч Премьер».
В субботу «Краснодар» победил «Ростов» (2:1) в матче 19-го тура РПЛ. За игру было четыре вмешательства ВАР, после двух из них главный арбитр Антон Фролов назначил пенальти, еще после одного — отменил гол «быков».
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
28.02.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Джонатан Альба
Голы
Краснодар
Эдуард Сперцян
8′
Никита Кривцов
(Жоау Батчи)
73′
Ростов
Алексей Миронов
45+3′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
63′
20
Джованни Гонсалес
45+3′
46′
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
7
Виктор Са
81′
90
Дэвид Мозес Кобнан
53
Александр Черников
46′
17
Валентин Пальцев
66
Дуглас Аугусту
69′
88
Никита Кривцов
Ростов
1
Рустам Ятимов
7
Роналдо
7′
40
Илья Вахания
90+6′
78
Дмитрий Чистяков
45+4′
51′
8
Алексей Миронов
4
Виктор Мелехин
9
Мохаммад Мохеби
62
Иван Комаров
54′
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
12′
83′
5
Данила Прохин
22
Давид Семенчук
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
77′
69
Егор Голенков
Статистика
Краснодар
Ростов
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
18
12
Удары в створ
5
3
Угловые
4
5
Фолы
16
14
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти