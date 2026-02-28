«Самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ» — Генич о 11-метровом ударе в ворота «Локомотива»

В середине второго тайма защитник нижегородцев Максим Шнапцев упал в штрафной площади железнодорожников после незначительного контакта с вингером Сергеем Пиняевым. Главный судья встречи Рафаэль Шафеев на эпизод не отреагировал, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора назначил 11-метровый удар в ворота москвичей, который реализовал нападающий Олакунле Олусегун, сравняв счет.
«В Черкизово самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ. Пипец», — написал Генич в телеграм-канале.
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
28.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 7276 зрителей
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Алексей Шпилевский
Голы
Локомотив
Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
15′
Лукас Фассон
72′
Пари Нижний Новгород
Олакунле Олусегун
69′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
3
Лукас Фассон
19
Александр Руденко
41′
44′
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
62′
9
Сергей Пиняев
10
Дмитрий Воробьев
71′
27
Николай Комличенко
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
21
Реналдо Сефас
22
Никита Каккоев
77′
25
Свен Карич
70
Максим Шнапцев
48′
88′
29
Лука Веснер Тичич
19
Никита Ермаков
75′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
75′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
46′
10
Адриан Бальбоа
Статистика
Локомотив
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
7
5
Угловые
3
5
Фолы
15
16
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
