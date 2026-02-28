«Самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ» — Генич о 11-метровом ударе в ворота «Локомотива»

В середине второго тайма защитник нижегородцев Максим Шнапцев упал в штрафной площади железнодорожников после незначительного контакта с вингером Сергеем Пиняевым. Главный судья встречи Рафаэль Шафеев на эпизод не отреагировал, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора назначил 11-метровый удар в ворота москвичей, который реализовал нападающий Олакунле Олусегун, сравняв счет.