Александр Мостовой назвал проблему российских судей: «Недостаточно знать правила игры»

«Проблема судей заключается в том, что они знают правила игры в футбол, но не понимают самой игры. Приведу пример с моментом, когда назначили 11-метровый в ворота “Краснодара”. Все игроки хватают друг друга в штрафной площади, а он фиксирует нарушение правил. Ну, тогда ставь не один пенальти, а пять! Как же они не могут понять, что это обычная футбольная борьба? Так и должно быть! Я уже молчу про то, что там мяча и близко не было.



В общем недостаточно знать правила игры, нужно понимать саму игру. С другой стороны, хорошо! Российские арбитры популяризируют футбол в России. Все сейчас только и будут говорить, что о матчах РПЛ», — цитирует Мостового «РБ Спорт».