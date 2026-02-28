Александр Мостовой назвал проблему российских судей: «Недостаточно знать правила игры»

«Проблема судей заключается в том, что они знают правила игры в футбол, но не понимают самой игры. Приведу пример с моментом, когда назначили 11-метровый в ворота “Краснодара”. Все игроки хватают друг друга в штрафной площади, а он фиксирует нарушение правил. Ну, тогда ставь не один пенальти, а пять! Как же они не могут понять, что это обычная футбольная борьба? Так и должно быть! Я уже молчу про то, что там мяча и близко не было.
В общем недостаточно знать правила игры, нужно понимать саму игру. С другой стороны, хорошо! Российские арбитры популяризируют футбол в России. Все сейчас только и будут говорить, что о матчах РПЛ», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Ранее Мостовой раскритиковал судейство в матче 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом». В частности, отмененный гол вингера «быков» Жоау Батчи.
Мурад Мусаев
Джонатан Альба
Эдуард Сперцян
8′
Никита Кривцов
(Жоау Батчи)
73′
Алексей Миронов
45+3′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
63′
20
Джованни Гонсалес
45+3′
46′
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
7
Виктор Са
81′
90
Дэвид Мозес Кобнан
53
Александр Черников
46′
17
Валентин Пальцев
66
Дуглас Аугусту
69′
88
Никита Кривцов
1
Рустам Ятимов
7
Роналдо
7′
40
Илья Вахания
90+6′
78
Дмитрий Чистяков
45+4′
51′
8
Алексей Миронов
4
Виктор Мелехин
9
Мохаммад Мохеби
62
Иван Комаров
54′
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
12′
83′
5
Данила Прохин
22
Давид Семенчук
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
77′
69
Егор Голенков
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти