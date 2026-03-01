Три матча 19-го тура РПЛ пройдут в воскресенье

Также в воскресенье на стадионе «Фишт» «Сочи», замыкающий таблицу РПЛ с 9 очками, попытается улучшить свое положение в матче с московским «Спартаком». Встреча начнется в 16:30 мск. Южане до зимнего перерыва проиграли большинство матчей и имеют худшую разницу забитых и пропущенных мячей в лиге. «Спартак», который в турнирной таблице идет на 6-м месте с 29 очками, зимой объявил о назначении нового главного тренера — испанца Хуана Карлоса Карседо. Соглашение с ним рассчитано до лета 2028 года. В ноябре «Спартак» покинул серб Деян Станкович, исполняющим обязанности главного тренера до окончания первой части сезона был Вадим Романов.