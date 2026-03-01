В «Сочи» попросили фанатов не выходить на трибуны до начала игры со «Спартаком»

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» попросил болельщиков не выходить на трибуны до начала матча 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» и соблюдать указания стюардов. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что РПЛ может принять решение о переносе матча «Сочи» — «Спартак» из-за объявления опасности угрозы атаки БПЛА. Позднее в лиге сообщили, что допускают вариант, при котором старт игры будет отложен.
«Запуск зрителей, имеющих действующие билеты на матч, на стадион “Фишт” будет осуществляться в ранее обозначенные сроки. При входе на стадион просим всех болельщиков незамедлительно проследовать в подтрибунные помещения, строго выполнять указания стюардов и сотрудников службы безопасности, а также сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.
Стартовый свисток матча «Сочи» — «Спартак» запланирован на 16:30 мск.