В «Сочи» попросили фанатов не выходить на трибуны до начала игры со «Спартаком»

«Запуск зрителей, имеющих действующие билеты на матч, на стадион “Фишт” будет осуществляться в ранее обозначенные сроки. При входе на стадион просим всех болельщиков незамедлительно проследовать в подтрибунные помещения, строго выполнять указания стюардов и сотрудников службы безопасности, а также сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.