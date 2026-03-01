«Динамо» легко разгромило «Крылья». Бело-голубые в отличном настроении перед матчем со «Спартаком»

Такого тревожного настроения у динамовских болельщиков во время зимней паузы не было давно. Команда и так-то идет лишь на 10-м месте, а тут еще первый серьезный опыт работы Ролана Гусева, уровень которого пока неизвестен, сразу девять травмированных на начальном этапе сборов (Чавес, Зайнутдинов, Бабаев, Майсторович и Александров по этой причине в заявку на матч с «Крыльями» не попали), отсутствие особого прогресса в контрольных матчах. Болельщики со страхом смотрели, сколько там очков до стыков, — история вылета в 2016-м году еще свежа в памяти.