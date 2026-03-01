«Динамо» легко разгромило «Крылья». Бело-голубые в отличном настроении перед матчем со «Спартаком»

Такого тревожного настроения у динамовских болельщиков во время зимней паузы не было давно. Команда и так-то идет лишь на 10-м месте, а тут еще первый серьезный опыт работы Ролана Гусева, уровень которого пока неизвестен, сразу девять травмированных на начальном этапе сборов (Чавес, Зайнутдинов, Бабаев, Майсторович и Александров по этой причине в заявку на матч с «Крыльями» не попали), отсутствие особого прогресса в контрольных матчах. Болельщики со страхом смотрели, сколько там очков до стыков, — история вылета в 2016-м году еще свежа в памяти.
Матч с «Крыльями» много должен был прояснить, ведь далее в РПЛ встречи с ЦСКА, «Ростовом» на выезде, «Зенитом»… Победа в воскресенье была обязательной программой, и бело-голубые забрали ее без проблем, уже до перерыва решив все вопросы, — 3:0.
Гусев на сборах много раз пробовал связку двух нападающих Тюкавин-Сергеев, но всякий раз она не работала. Так что против самарцев игра с одним нападающим Тюкавиным стала ожидаемой. Константин промолчал всю зиму, не забив ни одного гола в семи матчах, а в РПЛ отличился уже через 15 минут.
«Крылья» в этот момент остались в меньшинстве — Баньяца лечили за пределами поля. Москвичи этим воспользовались: Фомин забросил на Нгамале, после прострела которого Тюкавину никто не мешал поразить ворота с семи метров — 1:0.
Впрочем, и в полном составе у «Крыльев» был тот же бардак в обороне. Бело-голубые разыгрывали комбинации здорово, но и соперник слишком уж легко позволял это делать. Несмотря на игру в три центральных защитника, у самарцев оставались в обороне огромные свободные зоны. Которыми «Динамо» и пользовалось.
Скопинцев находит на входе в штрафную Миранчука, опасный прострел того попадает в руку Евгеньеву, а Нгамале точен с 11-метровой отметки — 2:0. Бителло пасует Тюкавину, а тот в штрафную Миранчуку — 3:0.
Счет к перерыву мог быть еще крупнее, но и три забитых гола за 45 минут — это больше, чем показатель любой другой команды РПЛ за 90 минут в первом туре после рестарта.
Второй тайм вышел спокойнее, игра перешла в центр поля, моменты стали возникать гораздо реже. Зрители увидели только один гол: Гладышев раскачал Божина и поразил дальний угол — 4:0. А потенциальный небольшой судейский скандал отменил ВАР, исправив ошибку Левникова с назначением пенальти, — Лунев на выходе сыграл в мяч.
Главный вопрос, который остался после окончания встречи: «Динамо» такое сильное или «Крылья» настолько слабы? Глобальный ответ даст весенняя часть сезона, а первое понимание по этому поводу получим уже совсем скоро: 5 марта «Динамо» играет на Кубок со «Спартаком», а 8-го — с ЦСКА в РПЛ.
Ролан Гусев
Магомед Адиев
Константин Тюкавин
(Николя Муми Нгамале)
15′
Николя Муми Нгамале
26′
Антон Миранчук
(Константин Тюкавин)
34′
Ярослав Гладышев
(Бителло)
72′
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
13
Николя Муми Нгамале
83′
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
65′
6
Роберто Фернандес
70
Константин Тюкавин
65′
33
Иван Сергеев
2
Николас Маричаль
65′
91
Ярослав Гладышев
44
Антонио Диас Рубенс
39′
81′
15
Данил Глебов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
47
Сергей Божин
34′
24
Роман Евгеньев
3
Томас Галдамес
45′
90′
6
Сергей Бабкин
72
Дани Фернандес
68′
2
Кирилл Печенин
14
Михайло Баньяц
63′
77
Ильзат Ахметов
22
Фернандо Костанца
46′
20
Кирилл Столбов
99
Джеффри Чинеду
81′
91
Владимир Игнатенко
19
Иван Олейников
46′
70
Артем Шуманский
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
