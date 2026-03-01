Компания-производитель офсайдных линий Rigour Tech ответила президенту РПЛ: «С удивлением прочитали»

«Мы с удивлением прочитали комментарии официальных футбольных лиц из России о наличии вопросов к системе определения офсайда. Решения от Rigour Tech сертифицированы ФИФА и полностью соответствуют их требованиям. К тому же, система была доработана совместно с федерацией несколько лет назад и сейчас позволяет работать при неблагоприятных погодных условиях или на стадионах с низкой технологической оснащенностью.



Мы не раз высказывали пожелания об установке дополнительных камер на стадионы, ориентированных только для ВАР, что позволит подбирать больше ракурсов для принятия решения судейской бригаде. Когда ВАР поставляет та же компания, которая организовывает ТВ-сигнал, всегда отдается приоритет телевизионной составляющей.



Rigour Tech добросовестно и в полном объеме исполняет свои обязанности по контракту, привержена дружбе между Россией и Китаем и не представляет себе ситуации, когда можно прервать контракт по политическим мотивам.



Кроме того, по договоренности с российскими коллегами весной будет привезено оборудование для тестирования и сбора данных для полуавтоматической системы определения офсайда, а с нового сезона будет представлена новая версия системы определения офсайда», — сообщили «СЭ» в пресс-службе Rigour Tech.