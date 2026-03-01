Матч РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» перенесли на другую дату

В воскресенье в Сочи была объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Глава РПЛ Александр Алаев допускал перенос матча на 19:00 мск. Позднее лига объявила, что встреча состоится в запланированное время — 16:30, но по решению арбитра начало все же перенесли на час. В установленное время встреча не стартовала.