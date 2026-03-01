Матч РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» перенесли на другую дату

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Матч 19-го тура чемпионата России по футболу между «Сочи» и московским «Спартаком» перенесли на другую дату, сообщается в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).
В воскресенье в Сочи была объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Глава РПЛ Александр Алаев допускал перенос матча на 19:00 мск. Позднее лига объявила, что встреча состоится в запланированное время — 16:30, но по решению арбитра начало все же перенесли на час. В установленное время встреча не стартовала.
«По решению главного арбитра матч 19-го тура РПЛ “Сочи” — “Спартак” будет перенесен на другую дату в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности. О новой дате и времени мы сообщим дополнительно», — говорится в заявлении.
Как сообщает «Сочи» в Telegram-канале, игра пройдет в понедельник, 2 марта.
«Спартак» с 29 очками занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), «Сочи» (9 очков) идет на последней, 16-й строчке.
В воскресенье по аналогичной причине был отложен старт матча Первой лиги между новороссийским «Черноморцем» и московским «Торпедо», игра началась спустя 1 час 45 минут и проходит без зрителей. В 14:00 в Сочи стартовал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и нижегородским «Торпедо» и был прерван в начале третьего периода.
Ранее, 23 февраля, из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч КХЛ между «Сочи» и ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву и продолжится 11 марта со второго периода.