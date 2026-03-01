Ричмонд
Грозненский шлагбаум для ЦСКА. Черчесов переиграл Челестини

Армейцы оступились в первом весеннем матче.

Источник: Спорт-Экспресс

Заключительный контрольный матч ЦСКА провел против «Локомотива» в закрытом режиме, однако армейский состав на игру в Грозном угадывался. Тем более задачу упростили дисквалификации Мойзеса и Облякова. 18-летний Данилов в центре обороны, Матеус Рейс на позиции левого латераля, атакующий полузащитник Козлов и Лусиано Гонду на острие атаки — к этому уже можно было привыкнуть на сборах. В составе же «Ахмата» значились двое новичков — воспитанник красно-синих Пряхин и албанский защитник Цаке.

Решительный дебют команды Фабио Челестини намекал на то, что «Ахмат» ждет серьезное испытание. Только быстрый гол забили не гости, а впервые выбравшиеся в атаку грозненцы. После подачи Садулаева со стандарта Самородов забрал подбор перед штрафной, а рикошет от Данилова поставил Акинфеева в тупик.

Далее минуты шли, а никакого доминирования со стороны ЦСКА не наблюдалось. Да, два шанса сравнять счет было у Кругового, а метившему в дальний угол Лусиано не хватило считаных сантиметров, однако у хозяев перспективных подходов было не меньше.

Например, Данилову удалось в последний момент в площади ворот заблокировать удар Пряхина. Потом промахнулся из хорошей позиции Самородов. А возможный пенальти в ворота «Ахмата» не состоялся — Сергей Карасев не согласился с ВАР в ситуации, когда мяч от спины Рейса попал в руку Пряхину. Так что забивать претенденту на чемпионство требовалось с игры, а с этим наблюдались проблемы. Команда Станислава Черчесова работала в обороне столь самоотверженно и слаженно, что максимально облегчала жизнь своему вратарю. Показательный момент — удар Баринова из центра штрафной, когда скорость мяча оказалась погашена, и даже рикошет не стал для Ульянова проблемой.

К тому же «Ахмат» периодически находил бреши в армейской обороне. Гостям повезло, что не имела серьезных последствий ошибка Жоао Виктора, а гол Садулаева отменили, так как ассистировавший ему Мелкадзе забрался в офсайд.

Второй же тайм начался с полноценного голевого момента — замыкая корнер в исполнении Кругового, в перекладину попал Виктор. Но, опять же, грозненцы ответили даже более впечатляюще. ЦСКА оставил в игре невероятный Акинфеев, который в одной атаке справился с ударом Мелкадзе и еще более сложным добиванием Касинтуры.

Челестини старался перестроить игру. Сначала вместо полузащитника Козлова выпустил второго форварда Мусаева. Потом — поменял Кисляка и Глебова на бразильский тандем в лице Матеуса Алвеса и Энрике Кармо. То, что двух таких значимых исполнителей снимают с игры за двадцать с лишним минут до финального свистка, — показатель сбоев в системе. В обновленном виде она позволила усилить давление. Гол, казалось, был близко, однако созданное армейцами нельзя было сравнить с атакой, когда мяч в угол отправил Пряхин. Взятие ворот во второй раз отменили из-за офсайда, в котором оказался находившийся на линии удара Ндонг.

Последними джокерами в армейской колоде были Попович и Воронов. А сдерживать их Черчесов отправил арендованного у ЦСКА Абдулкадырова. «Ахмат» в концовке прагматично перестроился на схему с тройкой центральных защитников, но это не мешало угрожать воротам Акинфеева. Совсем близко к голу подобрался экс-спартаковец Хлусевич, момент для которого создал другой свежий игрок — Мансилья. Хозяева точно наиграли больше чем на минимальную победу.

Итог матча в Грозном, естественно, — сюрприз. Но только с точки зрения результата, который совсем не противоречил событиям на поле. «Ахмат» был лучше и слаженнее, а Черчесов переиграл Челестини, и это — мощный удар по чемпионским амбициям ЦСКА.

Ахмат
1:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Фабио Челестини
Голы
Ахмат
Максим Самородов
4′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
20
Максим Самородов
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
5
Клисман Цаке
81
Максим Сидоров
82′
2
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Лечи Садулаев
71′
37
Папа Амади Гадио
77
Георгий Мелкадзе
90′
13
Мохамед Конате
90+4′
11
Силва Лима Исмаэл
60′
71′
9
Брайан Мансилья
19
Сергей Пряхин
49′
82′
82
Даниил Хлусевич
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
2
Матеус Рейс
82′
20
Матия Попович
17
Кирилл Глебов
68′
7
Матеус Алвес
18
Данила Козлов
59′
11
Тамерлан Мусаев
9
Лусиано Гонду
82′
97
Максим Воронов
31
Матвей Кисляк
68′
37
Энрике Кармо
Статистика
Ахмат
ЦСКА
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
17
21
Удары в створ
6
5
Угловые
5
7
Фолы
14
13
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти