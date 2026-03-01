Грозненский шлагбаум для ЦСКА. Черчесов переиграл Челестини

Заключительный контрольный матч ЦСКА провел против «Локомотива» в закрытом режиме, однако армейский состав на игру в Грозном угадывался. Тем более задачу упростили дисквалификации Мойзеса и Облякова. 18-летний Данилов в центре обороны, Матеус Рейс на позиции левого латераля, атакующий полузащитник Козлов и Лусиано Гонду на острие атаки — к этому уже можно было привыкнуть на сборах. В составе же «Ахмата» значились двое новичков — воспитанник красно-синих Пряхин и албанский защитник Цаке.
Решительный дебют команды Фабио Челестини намекал на то, что «Ахмат» ждет серьезное испытание. Только быстрый гол забили не гости, а впервые выбравшиеся в атаку грозненцы. После подачи Садулаева со стандарта Самородов забрал подбор перед штрафной, а рикошет от Данилова поставил Акинфеева в тупик.
Далее минуты шли, а никакого доминирования со стороны ЦСКА не наблюдалось. Да, два шанса сравнять счет было у Кругового, а метившему в дальний угол Лусиано не хватило считаных сантиметров, однако у хозяев перспективных подходов было не меньше.
Например, Данилову удалось в последний момент в площади ворот заблокировать удар Пряхина. Потом промахнулся из хорошей позиции Самородов. А возможный пенальти в ворота «Ахмата» не состоялся — Сергей Карасев не согласился с ВАР в ситуации, когда мяч от спины Рейса попал в руку Пряхину. Так что забивать претенденту на чемпионство требовалось с игры, а с этим наблюдались проблемы. Команда Станислава Черчесова работала в обороне столь самоотверженно и слаженно, что максимально облегчала жизнь своему вратарю. Показательный момент — удар Баринова из центра штрафной, когда скорость мяча оказалась погашена, и даже рикошет не стал для Ульянова проблемой.
К тому же «Ахмат» периодически находил бреши в армейской обороне. Гостям повезло, что не имела серьезных последствий ошибка Жоао Виктора, а гол Садулаева отменили, так как ассистировавший ему Мелкадзе забрался в офсайд.
Второй же тайм начался с полноценного голевого момента — замыкая корнер в исполнении Кругового, в перекладину попал Виктор. Но, опять же, грозненцы ответили даже более впечатляюще. ЦСКА оставил в игре невероятный Акинфеев, который в одной атаке справился с ударом Мелкадзе и еще более сложным добиванием Касинтуры.
Челестини старался перестроить игру. Сначала вместо полузащитника Козлова выпустил второго форварда Мусаева. Потом — поменял Кисляка и Глебова на бразильский тандем в лице Матеуса Алвеса и Энрике Кармо. То, что двух таких значимых исполнителей снимают с игры за двадцать с лишним минут до финального свистка, — показатель сбоев в системе. В обновленном виде она позволила усилить давление. Гол, казалось, был близко, однако созданное армейцами нельзя было сравнить с атакой, когда мяч в угол отправил Пряхин. Взятие ворот во второй раз отменили из-за офсайда, в котором оказался находившийся на линии удара Ндонг.
Последними джокерами в армейской колоде были Попович и Воронов. А сдерживать их Черчесов отправил арендованного у ЦСКА Абдулкадырова. «Ахмат» в концовке прагматично перестроился на схему с тройкой центральных защитников, но это не мешало угрожать воротам Акинфеева. Совсем близко к голу подобрался экс-спартаковец Хлусевич, момент для которого создал другой свежий игрок — Мансилья. Хозяева точно наиграли больше чем на минимальную победу.
Итог матча в Грозном, естественно, — сюрприз. Но только с точки зрения результата, который совсем не противоречил событиям на поле. «Ахмат» был лучше и слаженнее, а Черчесов переиграл Челестини, и это — мощный удар по чемпионским амбициям ЦСКА.
Станислав Черчесов
Фабио Челестини
Максим Самородов
4′
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
20
Максим Самородов
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
5
Клисман Цаке
81
Максим Сидоров
82′
2
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Лечи Садулаев
71′
37
Папа Амади Гадио
77
Георгий Мелкадзе
90′
13
Мохамед Конате
90+4′
11
Силва Лима Исмаэл
60′
71′
9
Брайан Мансилья
19
Сергей Пряхин
49′
82′
82
Даниил Хлусевич
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
2
Матеус Рейс
82′
20
Матия Попович
17
Кирилл Глебов
68′
7
Матеус Алвес
18
Данила Козлов
59′
11
Тамерлан Мусаев
9
Лусиано Гонду
82′
97
Максим Воронов
31
Матвей Кисляк
68′
37
Энрике Кармо
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
