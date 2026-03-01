Грозненский шлагбаум для ЦСКА. Черчесов переиграл Челестини

Например, Данилову удалось в последний момент в площади ворот заблокировать удар Пряхина. Потом промахнулся из хорошей позиции Самородов. А возможный пенальти в ворота «Ахмата» не состоялся — Сергей Карасев не согласился с ВАР в ситуации, когда мяч от спины Рейса попал в руку Пряхину. Так что забивать претенденту на чемпионство требовалось с игры, а с этим наблюдались проблемы. Команда Станислава Черчесова работала в обороне столь самоотверженно и слаженно, что максимально облегчала жизнь своему вратарю. Показательный момент — удар Баринова из центра штрафной, когда скорость мяча оказалась погашена, и даже рикошет не стал для Ульянова проблемой.