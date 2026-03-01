Черчесов разбил ЦСКА, ренессанс «Динамо» и никакого «весеннего футбола». Это самый бодрый рестарт РПЛ

И это, кстати, отдельный комплимент «Ростову», не выставившему автобус, а сыгравшему в вертикальный футбол. Справлявшемуся с прессингом, а подкосившемуся только в меньшинстве и после замен Мурада Мусаева — очень органично смотрелся Боселли, Ленини добавил надежности в центре поля, а Кривцов в одиночку сделал разницу. Как и Луис Энрике, также забивший победный мяч после выхода на замену. Нюанс в том, что у «Зенита» скамейка такого уровня (и длины), что это давно базовая опция Сергея Семака. Однако даже ее могло не хватить для победы. «Балтика», по первым ощущениям, за зиму только прибавила и в пятницу выглядела как минимум не хуже. Так что вопросы, почему, например, Джон Дуран сразу не дает качество впереди и какое все-таки оптимальное сочетание в атакующей группе, по-прежнему есть.