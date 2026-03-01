Черчесов разбил ЦСКА, ренессанс «Динамо» и никакого «весеннего футбола». Это самый бодрый рестарт РПЛ

РПЛ не просто вернулась, а ворвалась в весну с двух ног — такого яркого и резонансного рестарта не случалось очень давно. Во многом, конечно, из-за судейского коллапса — с офсайдными линиями, которые на одном стадионе чертятся по пятке, а на другом — с камеры на противоположной половине поля, потому что другие ракурсы еще хуже. Или из-за пенальти-катастрофы в исполнении арбитра Рафаэля Шафеева и ВАР, устроивших шоу в Черкизове.
Но и здесь важно правильно расставить акценты. Во-первых, после трех дней обсуждения говорить об уровне наших рефери нет никаких сил (к тому же воскресные матчи общее впечатление подправили). Во-вторых, судейство все же не затмило качество футбола — как минимум «весенним» его точно не назовешь.
То же «Динамо» с ходу выдало свой лучший и самый результативный матч в сезоне — пусть и практически без сопротивления. «Крылья» с первой минуты выглядели так, будто и не было сборов длиной в два с половиной месяца, а кошмарная осень, когда отставка главного тренера Магомеда Адиева казалась неизбежной, продолжается сейчас. Не хочется делать глобальных выводов по одной игре, но как бы после падения в зону переходных матчей не рухнуть еще ниже. Ждем перенесенный из-за атаки БПЛА матч «Сочи» со «Спартаком», но прямо сейчас именно «Крылья» производят самое безнадежное впечатление в РПЛ. Во всяком случае, по качеству футбола.
Естественно, форма Самары не проблема Ролана Гусева. Его команда выглядела очень свежо — по динамике, размашистости атак, реализации и даже надежности сзади. К каждой из этих метрик возникало очень много вопросов осенью. А сейчас просто интересно, как «Динамо» будет выглядеть с более конкурентными соперниками — впереди как раз дерби со «Спартаком» и ЦСКА.
«Локомотив» тоже разбил несколько шаблонов. Например, о неопытности молодого состава, отсутствии характера и весенних провалах. За последним пунктом еще последим, но матч с «Пари НН» дал понять, что с ментальным состоянием проблем точно стало меньше. Не психануть после такого судейства и выцарапать победу в меньшинстве — показатель эмоционально устойчивой и уверенной в себе команды.
Команды, которая грамотно перестроилась после потери капитана Баринова (в опорной зоне безупречно сыграл Карпукас), правильно среагировала на удаление Руденко и вдесятером перебегала «Пари НН». А это маркер, что и с физикой после сборов порядок.
По этому показателю, кстати, отдельно выделю южное дерби. «Краснодар» с «Ростовом» зарубились на таких скоростях и с таким количеством моментов и единоборств, что казалось — это решающая игра сезона, а не вкатывающий матч после двухмесячного простоя. Согласитесь, обычно в первом после паузы туре все гораздо медленнее, осторожнее и просто скучнее.
И это, кстати, отдельный комплимент «Ростову», не выставившему автобус, а сыгравшему в вертикальный футбол. Справлявшемуся с прессингом, а подкосившемуся только в меньшинстве и после замен Мурада Мусаева — очень органично смотрелся Боселли, Ленини добавил надежности в центре поля, а Кривцов в одиночку сделал разницу. Как и Луис Энрике, также забивший победный мяч после выхода на замену. Нюанс в том, что у «Зенита» скамейка такого уровня (и длины), что это давно базовая опция Сергея Семака. Однако даже ее могло не хватить для победы. «Балтика», по первым ощущениям, за зиму только прибавила и в пятницу выглядела как минимум не хуже. Так что вопросы, почему, например, Джон Дуран сразу не дает качество впереди и какое все-таки оптимальное сочетание в атакующей группе, по-прежнему есть.
Все это, к слову, касается и взорвавшего трансферный рынок ЦСКА — единственного претендента на чемпионство, не набравшего в этом туре очков. И абсолютно по делу.
С одной стороны, усиление не вызывает сомнений: Баринов, Лусиано, Рейс. На бумаге все супер. С другой — каждая линия обновлена, а с учетом дисквалификаций Мойзеса и Облякова в Грозном вышла наполовину новая и, при всем уважении, сырая команда. Со всеми вытекающими.
От Данилова мяч срикошетил в ворота. А зону, из которой пальнул Самородов, вообще никто не закрыл. В атаке, несмотря на появление Лусиано, не добавилось остроты. Глебов плохо подобрал шипы. А четкая и надежная система Фабио Челестини (с включениями Кругового и Глебова, насыщенной серединой и забетонированной обороной), которая хорошо работала осенью, просто сломалась.
К 30-й минуте армейцы допустили 10 ударов по своим воротам — это антирекорд клуба за все время сбора статистики Opta (с 2009 года). К перерыву «Ахмат» пробил 12 раз — и в целом выглядел гораздо мощнее.
Победу команды Станислава Черчесова, конечно, можно отнести к сюрпризам выходных, но давайте честно: ЦСКА не первый и не последний гранд, для которого выезд в Грозный станет самым сложным в сезоне.
Армейцам точно рано паниковать, но и времени на то, чтобы все исправить, почти не остается. Отставание от конкурентов уже увеличилось, и права на подобные провалы больше нет.