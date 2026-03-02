«Спартак» впервые победил в гостях «Сочи» в перенесенном из-за БПЛА матче

«Спартак» победил «Сочи» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака».
В составе победителей голами отметились Эсекьель Барко (22-я минута), Маркиньос (79) и Пабло Солари (90+2).
У «Сочи» голы на счету Александра Солдатенкова (61) и.
Владимира Ильина (90+10).
Аргентинец Барко забил уже 19 голов за «Спартак». По этому показателю он сравнялся с бразильским полузащитником Алексом, который выступал за «красно-белых» с 2009 по 2011 годы.
Это первая победа «Спартака» на стадионе «Фишт» в Сочи.
Матч 19-го тура между командами должен был состоятся 1 марта, но из-за угрозы атаки беспилотников в Сочи и Сириусе встречу отложили на час, но так и не начали. Было принято решение перенести встречу на 2 марта.
После 19 туров «Спартак» с 32 очками расположился на шестом месте, «Сочи» (9) занимает 16-ю позицию.
В 20-м туре москвичи 9 марта сыграют с «Акроном», а сочинцы 7 марта встретятся с «Пари НН».
Игорь Осинькин
Хуан Карлос Карседо
Александр Солдатенков
(Густаво Фуртадо Сантос)
61′
Владимир Ильин
90+10′
Эсекиэль Барко
22′
Маркиньос
(Манфред Угальде)
79′
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
90+2′
35
Александр Дегтев
82
Сергей Волков
82′
28
Руслан Магаль
10
Мартин Крамарич
33
Марсело Алвес
3
Александр Солдатенков
7
Антон Зиньковский
58′
16
Максим Мухин
90+4′
45
Франсуа Камано
58′
23
Густаво Фуртадо Сантос
90+5′
8
Михаил Игнатов
72′
29
Роман Ежов
14
Кирилл Кравцов
35′
58′
98
Владимир Ильин
20
Дмитрий Васильев
31′
89′
19
Александр Коваленко
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
90+5′
18
Наиль Умяров
62′
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
84′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
87′
68
Руслан Литвинов
90+9′
9
Манфред Угальде
81′
2
Олег Рябчук
83
Жедсон Фернандеш
81′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
81′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
