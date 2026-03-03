Футболист «Динамо» Гомес рассказал о взаимодействии с тренером Гусевым

«Я думаю, что самое важное — это атмосфера внутри команды, Ролан Александрович знает всех игроков. На мой взгляд, недостаточно только работы на поле, важно и отношение с игроками. Необходимо общаться, объяснять, и сейчас самое главное — это атмосфера, которая есть у нас в команде», — сказал Гомес.