Футболист «Динамо» Гомес рассказал о взаимодействии с тренером Гусевым

Ранее Ролан Гусев был утвержден главным тренером «Динамо» до конца сезона.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев уделяет большое внимание общению и работе с игроками. Об этом ТАСС рассказал футболист бело-голубых Артур Гомес.

Ранее ТАСС сообщал, что Гусев был утвержден на должности главного тренера «Динамо» до конца сезона.

«Я думаю, что самое важное — это атмосфера внутри команды, Ролан Александрович знает всех игроков. На мой взгляд, недостаточно только работы на поле, важно и отношение с игроками. Необходимо общаться, объяснять, и сейчас самое главное — это атмосфера, которая есть у нас в команде», — сказал Гомес.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 24 очка в 19 матчах.