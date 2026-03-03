Оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» разберет КДК РФС

По итогам матча «Оренбург» — «Акрон» (2:0) комитет рассмотрит выход главного тренера хозяев Ильдара Ахметзянова за пределы технической зоны. В игре между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином» (2:1) будут рассматриваться задержка выхода из раздевалки на три минуты футболистами хозяев и бросание болельщиками «Динамо» снежков на поле, включая попадание им во второго помощника главного арбитра.