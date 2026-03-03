Москва
Оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» разберет КДК РФС

КДК РФС рассмотрит оскорбительные высказывания фанатов «Спартака» в адрес судьи.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирование болельщиками московского «Спартака» оскорбительных выражений в адрес главного арбитра Евгения Буланова во время матча чемпионата страны с «Сочи», сообщается на сайте организации.

«Спартак» 2 марта обыграл «Сочи» (3:2) в выездном матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам матча «Оренбург» — «Акрон» (2:0) комитет рассмотрит выход главного тренера хозяев Ильдара Ахметзянова за пределы технической зоны. В игре между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином» (2:1) будут рассматриваться задержка выхода из раздевалки на три минуты футболистами хозяев и бросание болельщиками «Динамо» снежков на поле, включая попадание им во второго помощника главного арбитра.

Также в игре «Краснодара» и «Ростова» (2:1) КДК рассмотрит на предмет неподобающего поведения удаление двух игроков команды из Ростова-на-Дону.