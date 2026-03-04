Ричмонд
Сперцян о Европе: «Не расстроился, что не вышло уехать. Счастлив в “Краснодаре”

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью «СЭ» рассказал, как он относится к тому, что ему не удалось перейти в один из европейских чемпионатов.

Источник: Спорт-Экспресс

— Расстроился, что после выигранного титула не получилось уехать в Европу?

— Нет. Это жизнь, все нормально. Я счастлив в «Краснодаре». Это мой дом. Да, не удалось уехать, но что поделать? Все знают, что я хочу попробовать свои силы в Европе. Сейчас не получилось. Ну и что теперь, опустить руки? Так я только хуже для себя сделаю. Как сложится, так оно и должно быть.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2025/26 футболист забил 10 голов и сделал 13 результативных передач в 26 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего армянина в 25 миллионов евро. Летом 2025 года появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Саутгемптона», также на него в разное время претендовали «Лидс» и «Аякс».

