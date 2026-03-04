Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Крылья Советов
0
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.52
П2
2.80
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ростов
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.16
П2
4.05
Футбол. Кубок России
20:45
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.52
П2
2.70
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.75
П2
5.25
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.50
П2
2.55
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.22
X
3.96
П2
1.68
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.66
П2
3.45
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.05
П2
7.10
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.85
П2
2.53

Тихонов: уровень РПЛ стал хуже из-за отстранения, стало больше средних футболистов

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что уровень Российской Премьер-Лиги (РПЛ) снизился за время отстранения от международных соревнований.

Источник: Metaratings.ru

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что уровень Российской Премьер-Лиги (РПЛ) снизился за время отстранения от международных соревнований.

«Стал ли хуже уровень российского чемпионата за время отстранения? Да, он усреднился. Стало больше средних футболистов», — сказал Тихонов Metaratings.ru на «Кубке Легенд».

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

В 2025 году сборная России под руководством Валерия Карпина провела десять BetBoom товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше