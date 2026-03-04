Тихонов: уровень РПЛ стал хуже из-за отстранения, стало больше средних футболистов

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что уровень Российской Премьер-Лиги (РПЛ) снизился за время отстранения от международных соревнований.
«Стал ли хуже уровень российского чемпионата за время отстранения? Да, он усреднился. Стало больше средних футболистов», — сказал Тихонов Metaratings.ru на «Кубке Легенд».
Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.
В 2025 году сборная России под руководством Валерия Карпина провела десять BetBoom товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.