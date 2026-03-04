Ричмонд
Ковалёв: Талалаев сказал, что «Балтика» рассчитывает на меня весной

Полузащитник «Балтики» Юрий Ковалёв в разговоре с Metaratings.by поделился мнением касательно своего будущего в калининградской команде, а также рассказал о беседах с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

Источник: Metaratings.ru

Полузащитник «Балтики» Юрий Ковалёв в разговоре с Metaratings.by поделился мнением касательно своего будущего в калининградской команде, а также рассказал о беседах с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

— Летом у тебя заканчивается контракт. «Балтика» обсуждала варианты дальнейшего сотрудничества?

— Нет, пока ничего не было, всё спокойно. Вот провели две встречи в весенней части сезона, фокус пока только на футболе. Может, позже будут разговаривать. Захотят продлить — станем обсуждать.

— С Талалаевым были какие-то разговоры?

— По контракту? Нет, такое не обсуждали с главным тренером.

— А по поводу игрового времени? Он на тебя рассчитывает?

— Перед отпуском тренер мне говорил, что рассчитывает на меня в весенней части сезона. Попросил, чтобы я не подыскивал зимой никакую другую команду, а остался в «Балтике». Его устраивает, наверное, то, как я выхожу со скамейки запасных на замену, как усиливаю игру команды. Я готов приносить «Балтике» пользу, — сказал Ковалёв.

В нынешнем сезоне в чемпионате России Ковалёв появлялся на поле в 11 встречах, сыграв суммарно 302 минуты и не отметившись результативными действиями.

В FONBET Кубке России на счету хавбека семь игр и две голевые передачи за 555 минут. Контракт 33-летнего белоруса с «балтийцами» истекает 30 июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 400 тысяч евро.