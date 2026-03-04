Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.61
П2
2.51
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.20
П2
4.30
Футбол. Кубок России
20:45
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.52
П2
2.70
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.75
П2
5.25
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.50
П2
2.55
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.22
X
3.96
П2
1.68
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.66
П2
3.45
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.05
П2
7.10
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.85
П2
2.53

Кержаков сообщил о назначении спецпредставителем губернатора Петербурга

Кержаков опубликовал фотографию двери со своим именем и новой должностью.

Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков сообщил о назначении на должность «специального представителя губернатора Санкт-Петербурга». Футболист опубликовал фотографию двери со своим именем и новой должностью у себя в телеграм-канале.

Специальные представители губернатора занимаются решением узкопрофильных задач.

За карьеру игрока Кержаков провел за петербургский «Зенит» 386 матчей, забил 162 гола и отдал 71 передачу. На счету футболиста за сборную России 91 встреча и 30 мячей.

Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году в «Зените». После этого он работал в качестве тренера в сербском «Спартаке», кипрском «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.

Последним местом работы 43-летнего футболиста был казахстанский «Кайрат», который он возглавлял три месяца, но покинул пост главного тренера из-за конфликта с президентом клуба Кайратом Боранбаевым.