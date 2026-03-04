Кержаков сообщил о назначении спецпредставителем губернатора Петербурга

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков сообщил о назначении на должность «специального представителя губернатора Санкт-Петербурга». Футболист опубликовал фотографию двери со своим именем и новой должностью у себя в телеграм-канале.
Специальные представители губернатора занимаются решением узкопрофильных задач.
За карьеру игрока Кержаков провел за петербургский «Зенит» 386 матчей, забил 162 гола и отдал 71 передачу. На счету футболиста за сборную России 91 встреча и 30 мячей.
Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году в «Зените». После этого он работал в качестве тренера в сербском «Спартаке», кипрском «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.
Последним местом работы 43-летнего футболиста был казахстанский «Кайрат», который он возглавлял три месяца, но покинул пост главного тренера из-за конфликта с президентом клуба Кайратом Боранбаевым.