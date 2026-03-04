Кержаков объяснил, чем будет заниматься на должности в администрации Петербурга

«Для меня это возможность делиться своим опытом профессионального спортсмена. Участвовать в развитии спорта в моем любимом городе. Также курировать развитие дворового спорта, курировать строительство городских спортивных объектов», — цитирует Кержакова РБК.
По словам Кержакова, должность ему предложил губернатор Александр Беглов. В пресс-службе Смольного официально подтвердили назначение, уточнив, что спецпредставители главы города курируют приоритетные направления развития.
Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году. Он выступал за «Зенит», «Севилью», «Динамо» и «Цюрих». В составе петербургского клуба Кержаков трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а с «Севильей» завоевал Кубок УЕФА.