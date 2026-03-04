Кержаков объяснил, чем будет заниматься на должности в администрации Петербурга

Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году. Он выступал за «Зенит», «Севилью», «Динамо» и «Цюрих». В составе петербургского клуба Кержаков трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а с «Севильей» завоевал Кубок УЕФА.