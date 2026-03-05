Пряхин: «Возможно, Мусаеву нужно набрать физическую базу, и затем станет спокойнее. Тогда и достигнет топ-уровня»

— Мне описывали тебя как главного профика «Балтики». Когда ты стал так много работать над собой?
— С приходом в «Балтику» Тамерлана Мусаева — с ним мы выходили в РПЛ. Тамик примером показывал, как надо к себе относиться. Ты не можешь играть в одной команде с Тамиком и не быть с ним на одной волне. Я постоянно делал что-то с ним в зале.
— Челестини отмечает, что Мусаев слишком копается в себе и анализирует. Видел у него такое в «Балтике»?
— В Первой лиге он часто забивал. А вот в РПЛ не все матчи у Тамика получались — и он загонялся, да.
— Может, эта его пахота, мысли о том, что надо быть еще лучше, перегружают?
— Согласен. Но если бы не работа, Тамик бы вообще не перешел в ЦСКА. Возможно, Тамику нужно набрать физическую базу, и затем станет спокойнее. Тогда и достигнет топ-уровня. Думаю, за свой труд он будет вознагражден.
— Веришь, что в ЦСКА Мусаев отпустит самоедство и наладит прицел?
— Конечно. На такое не один и не два сезона уходит. У кого-то и в 27 получается заиграть или, раз речь о форвардах, забивать пачками. Почему это не про Тамика? Да и сейчас конкуренцию навяжет Гонду. До того брали Алеррандро, Гуарирапу — и Тамик забивал больше.
— Каким ты был, пока не пересекся с Тамиком?
— Балбесом. В «Кайрате» после тренировок не оставался, в молодежке ЦСКА тем более о таком не думал. Первые полгода в «Балтике» я получал мало игрового времени. Но увидел личный пример Тамика, как он работает, забивает, отдает. Рядом был и тренер Младен Кашчелан.