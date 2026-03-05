Пряхин: «Возможно, Мусаеву нужно набрать физическую базу, и затем станет спокойнее. Тогда и достигнет топ-уровня»

— Конечно. На такое не один и не два сезона уходит. У кого-то и в 27 получается заиграть или, раз речь о форвардах, забивать пачками. Почему это не про Тамика? Да и сейчас конкуренцию навяжет Гонду. До того брали Алеррандро, Гуарирапу — и Тамик забивал больше.