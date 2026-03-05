Ричмонд
Семья главного тренера «Рубина» Артиги не может покинуть Дубай

Испанский специалист возглавил казанский клуб 14 января.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Семья главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» испанца Франка Артиги не может покинуть Дубай. Об этом специалист рассказал пресс-службе казанцев.

«Сейчас они изолированы, не могут выехать. Надеюсь, что гражданские не пострадают в этом конфликте, и в конце концов будет диалог, — сказал он. — Мои мысли связаны с тем, чтобы конфликт закончился, и они выехали. Изначально мы планировали, что они прилетят к игре с [московским] “Локомотивом” (28 февраля). Если они приедут, и воздушное пространство откроется, то это будет хорошим сигналом. Возможно, затем они останутся в Казани».

Артига возглавил «Рубин» 14 января. После 19 туров «Рубин» занимает девятое место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), после 19 туров команда набрала 23 очка.

Ранее ТАСС сообщал, что Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Позднее иранское агентство Mehr информировало, что исламская республика нанесла ответный удар по военным базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрыли свое воздушное пространство, авиакомпании приостановили рейсы, однако первые рейсы в некоторых странах стали совершаться 2 марта.