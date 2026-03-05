ТАСС: Кузяев приступил к работе в общей группе «Рубина» после перелома ребра

Кузяеву 33 года, он перешел в «Рубин» в сентябре, его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона. Два прошлых сезона футболист провел во французском «Гавре». С 2017 по 2023 год Кузяев выступал за петербургский «Зенит», с которым пять раз стал чемпионом России, один раз выиграл кубок страны, дважды — суперкубок. Помимо этого, выступал за грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»), нижнекамский «Нефтехимик», «Карелию». В активе полузащитника 3 гола в 51 матче за сборную России.