ТАСС: Кузяев приступил к работе в общей группе «Рубина» после перелома ребра

Футболист получил повреждение на сборах.

Источник: ФК "Рубин"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Футболист Далер Кузяев начал работать в общей группе казанского «Рубина» после восстановления от перелома ребра. Об этом ТАСС сообщил источник.

8 февраля главный тренер «Рубина» Франк Артига сообщил, что Кузяев сломал ребро во время сбора.

«Сейчас он приступил к работе в общей группе. Но пока сложно сказать, когда он будет играть», — сказал собеседник агентства.

Кузяеву 33 года, он перешел в «Рубин» в сентябре, его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона. Два прошлых сезона футболист провел во французском «Гавре». С 2017 по 2023 год Кузяев выступал за петербургский «Зенит», с которым пять раз стал чемпионом России, один раз выиграл кубок страны, дважды — суперкубок. Помимо этого, выступал за грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»), нижнекамский «Нефтехимик», «Карелию». В активе полузащитника 3 гола в 51 матче за сборную России.

В текущем сезоне Кузяев провел 12 матчей в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.