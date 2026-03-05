Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Арсенал
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.28
X
4.91
П2
1.45
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.60
П2
2.48
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.37
П2
3.02
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2

Мажич объяснил, почему Сухой отменил гол «Балтики» в ворота «Зенита»: «Судья правильно разобрался в ситуации»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич объяснил действия главного арбитра матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Балтика» (1:0) Алексея Сухого в моменте с незасчитанным голом в ворота петербуржцев.

Источник: Sport24

На 75-й минуте защитник калининградской команды Кевин Андраде после подачи углового отправил мяч в сетку ворот соперника, но Сухой после подсказки ВАР Сергея Иванова и просмотра видеоповтора отменил этот мяч, увидев минимальное положение вне игры при помощи нарисованных офсайдных линий у нападающего Брайана Хиля, который, по мнению судьи, загораживал обзор вратарю сине-бело-голубых Денису Адамову. Примечательно, что через 12 минут после этого «Зенит» забил победный гол.

«Незасчитанный гол “Балтики”. Сергей Иванов рисовал видео правильно, все по процедуре. С тактической камеры он увидел влияние на вратаря, когда игрок “Балтики” пробил по воротам. У нас ручная система — невозможно рисовать линии с двух камер. Знаю, что этот момент получился дискуссионным. Если вы посмотрите на него без линий, то может показаться, что игрок “Зенита” ближе к своим воротам. Сергей быстро нарисовал линии и правильно позвал Алексея Сухого к монитору. Судья правильно разобрался в ситуации, — сказал Мажич в эфире программы “Все на Матч!” на канале “Матч ТВ”.