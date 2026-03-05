Мажич объяснил, почему Сухой отменил гол «Балтики» в ворота «Зенита»: «Судья правильно разобрался в ситуации»

«Незасчитанный гол “Балтики”. Сергей Иванов рисовал видео правильно, все по процедуре. С тактической камеры он увидел влияние на вратаря, когда игрок “Балтики” пробил по воротам. У нас ручная система — невозможно рисовать линии с двух камер. Знаю, что этот момент получился дискуссионным. Если вы посмотрите на него без линий, то может показаться, что игрок “Зенита” ближе к своим воротам. Сергей быстро нарисовал линии и правильно позвал Алексея Сухого к монитору. Судья правильно разобрался в ситуации, — сказал Мажич в эфире программы “Все на Матч!” на канале “Матч ТВ”.