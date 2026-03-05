Мажич оценил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром»: «Явное неспортивное поведение»

На 43‑й минуте защитник «быков» Джованни Гонсалес во время вбрасывания аута схватил нападающего ростовчан Роналдо за шею в своей штрафной площади и повалил на газон. Главный арбитр встречи Антон Фролов после после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора указал на 11‑метровую отметку.
«На больших матчах у нас много камер — это помогает принимать верные решения. После аута несколько игроков боролись, но футболист “Краснодара” использовал руки и на несколько секунд схватил соперника за шею — явное неспортивное поведение. Мяч не летел в эту зону, и это была продолжительная задержка. ВАР правильно вмешался, — сказал Мажич в эфире программы “Все на Матч!” на канале “Матч ТВ”.