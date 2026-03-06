Писарев отметил беззубую игру «Крыльев Советов» в 19-м туре РПЛ

«Мертвее “Крыльев” я не видел в туре команды. Все остальные команды хотя бы бились. “Пари НН” бился, Махачкала билась, все, кто внизу таблицы, тоже бились. И только “Крылья Советов” очень беззубо», — заявил специалист.
Игра «бело-голубых» с волжанами состоялась 1 марта в Москве на поле стадиона «ВТБ Арена» и завершилась крупным поражением подопечных Магомеда Адиева со счётом 0:4. Матч «Крылышки» завершали в численном меньшинстве: на 90-й минуте вторую жёлтую карточку получил чилийский защитник Томас Галдамес.
После 19 сыгранных туров РПЛ команда из Самары с 17 набранными очками расположилась на тринадцатом месте в турнирной таблице. 8 марта «Крылья Советов» в родных стенах примут «Динамо» из Махачкалы в 20-м туре чемпионата.
3 марта в комментарии ТАСС глава совета директоров самарского клуба Дмитрий Яковлев сообщил, что задолженность по заработной плате перед игроками будет погашена до 15 марта.
