Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
0
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.10
П2
8.50
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.07
П2
6.60
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.76
П2
6.72
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.35
П2
2.46
Футбол. Первая лига
07.03
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Первая лига
07.03
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.08

Писарев отметил беззубую игру «Крыльев Советов» в 19-м туре РПЛ

В эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!» тренер сборной России по футболу Николай Писарев раскритиковал игру самарских «Крыльев Советов» в матче 19-го тура сезона РПЛ-2025/2026 со столичным «Динамо».

Источник: Metaratings.ru

«Мертвее “Крыльев” я не видел в туре команды. Все остальные команды хотя бы бились. “Пари НН” бился, Махачкала билась, все, кто внизу таблицы, тоже бились. И только “Крылья Советов” очень беззубо», — заявил специалист.

Игра «бело-голубых» с волжанами состоялась 1 марта в Москве на поле стадиона «ВТБ Арена» и завершилась крупным поражением подопечных Магомеда Адиева со счётом 0:4. Матч «Крылышки» завершали в численном меньшинстве: на 90-й минуте вторую жёлтую карточку получил чилийский защитник Томас Галдамес.

После 19 сыгранных туров РПЛ команда из Самары с 17 набранными очками расположилась на тринадцатом месте в турнирной таблице. 8 марта «Крылья Советов» в родных стенах примут «Динамо» из Махачкалы в 20-м туре чемпионата.

3 марта в комментарии ТАСС глава совета директоров самарского клуба Дмитрий Яковлев сообщил, что задолженность по заработной плате перед игроками будет погашена до 15 марта.

Динамо
4:0
Первый тайм: 3:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Магомед Адиев
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Николя Муми Нгамале)
15′
Николя Муми Нгамале
26′
Антон Миранчук
(Константин Тюкавин)
34′
Ярослав Гладышев
(Бителло)
72′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
13
Николя Муми Нгамале
83′
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
65′
6
Роберто Фернандес
70
Константин Тюкавин
65′
33
Иван Сергеев
2
Николас Маричаль
65′
91
Ярослав Гладышев
44
Антонио Диас Рубенс
39′
81′
15
Данил Глебов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
47
Сергей Божин
34′
24
Роман Евгеньев
3
Томас Галдамес
45′
90′
6
Сергей Бабкин
72
Дани Фернандес
68′
2
Кирилл Печенин
14
Михайло Баньяц
63′
77
Ильзат Ахметов
22
Фернандо Костанца
46′
20
Кирилл Столбов
99
Джеффри Чинеду
81′
91
Владимир Игнатенко
19
Иван Олейников
46′
70
Артем Шуманский
Статистика
Динамо
Крылья Советов
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
5
1
Угловые
3
5
Фолы
8
14
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти