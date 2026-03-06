Писарев отметил беззубую игру «Крыльев Советов» в 19-м туре РПЛ

«Мертвее “Крыльев” я не видел в туре команды. Все остальные команды хотя бы бились. “Пари НН” бился, Махачкала билась, все, кто внизу таблицы, тоже бились. И только “Крылья Советов” очень беззубо», — заявил специалист.