В РПЛ допустили перенос матча «Рубин» — «Краснодар» из-за морозов

В настоящий момент, согласно прогнозу, ожидаемая температура воздуха к моменту проведения матча составит от минус 13 до минус 15 градусов, что соответствует регламентным нормам и позволяет провести матч в запланированные дату и время. «В день матча будут произведены контрольные замеры температуры», — добавили в РПЛ.