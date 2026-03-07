В РПЛ допустили перенос матча «Рубин» — «Краснодар» из-за морозов

Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривали вариант с переносом матча 20-го тура между «Рубином» и «Краснодаром» из‑за погодных условий в Казани, но в данный момент условия соответствуют нормам регламента. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе РПЛ.
Встреча запланирована на 8 марта в Казани, начало — 17:00 мск. Журналист Иван Карпов сообщил в своем телеграм‑канале, что «Краснодар» требует переноса матча из-за слишком холодной погоды.
«На протяжении текущей недели РПЛ проводила мониторинг прогноза погоды в Казани. В связи с тем, что температура воздуха достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже минус 15 по Цельсию), рассматривался вариант изменения даты и времени игры», — сообщили в РПЛ.
В настоящий момент, согласно прогнозу, ожидаемая температура воздуха к моменту проведения матча составит от минус 13 до минус 15 градусов, что соответствует регламентным нормам и позволяет провести матч в запланированные дату и время. «В день матча будут произведены контрольные замеры температуры», — добавили в РПЛ.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Рубин» расположился на девятой строчке (23).