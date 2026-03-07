Ричмонд
Футбол. Первая лига
перерыв
Черноморец
2
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
11.50
П2
50.00
Футбол. Первая лига
перерыв
Чайка
1
:
Сокол
0
Все коэффициенты
П1
1.56
X
3.20
П2
8.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Челябинск
2
:
Спартак Кс
2
Все коэффициенты
П1
3.57
X
2.00
П2
3.90
Футбол. Испания
16:00
Осасуна
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.50
П2
4.48
Футбол. Премьер-лига
16:45
Ростов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.15
П2
2.70
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.80
X
4.22
П2
1.54
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.40
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.92
П2
1.52
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.90
П2
1.95
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.48
П2
6.70
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.53
П2
2.78
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.41
П2
2.57
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.25
П2
3.43
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.06
П2
3.65
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.83
П2
5.30
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.13
X
3.98
П2
1.85
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.96
П2
4.94
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.92
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.22
П2
15.00
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.40
П2
1.68
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.66
П2
2.17

В РПЛ допустили перенос матча «Рубин» — «Краснодар» из-за морозов

Представители РПЛ проведут контрольные замеры температуры в Казани в день матча 8 марта и тогда примут окончательное решение о статусе встречи.

Источник: РБК Спорт

Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривали вариант с переносом матча 20-го тура между «Рубином» и «Краснодаром» из‑за погодных условий в Казани, но в данный момент условия соответствуют нормам регламента. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе РПЛ.

Тур 20, 8.03.2026, 17:00
Рубин
-
Краснодар
-

Встреча запланирована на 8 марта в Казани, начало — 17:00 мск. Журналист Иван Карпов сообщил в своем телеграм‑канале, что «Краснодар» требует переноса матча из-за слишком холодной погоды.

«На протяжении текущей недели РПЛ проводила мониторинг прогноза погоды в Казани. В связи с тем, что температура воздуха достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже минус 15 по Цельсию), рассматривался вариант изменения даты и времени игры», — сообщили в РПЛ.

В настоящий момент, согласно прогнозу, ожидаемая температура воздуха к моменту проведения матча составит от минус 13 до минус 15 градусов, что соответствует регламентным нормам и позволяет провести матч в запланированные дату и время. «В день матча будут произведены контрольные замеры температуры», — добавили в РПЛ.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Рубин» расположился на девятой строчке (23).