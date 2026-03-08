Мажич заявил, что судьи провели 19-й тур РПЛ не лучшим образом

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Арбитры Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) отработали на матчах 19-го тура чемпионата не так, как планировалось, в частности слишком часто прибегая к помощи системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич, комментарий которого приводит пресс-служба РФС.
«Хочу сказать несколько слов о большой подготовке в Турции, где мы готовились к первому весеннему туру. Ожидания были другими, ожидания были большими, но провели тур не так, как планировали. Очень много VAR-вмешательств, из них несколько непонятных и странных. К сожалению, в 19-м туре есть и наша полная ответственность», — сказал Мажич.
Также РФС привел решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по итогам тура. ЭСК РФС признала верным решение Алексея Сухого после вмешательства VAR отменить гол футболиста калининградской «Балтики» Кевина Андраде на 75-й минуте встречи с петербургским «Зенитом». После видеопросмотра Сухой усмотрел, что нападающий гостей Брайан Хиль находился в офсайде и оказывал влияние на действия голкипера «Зенита» Дениса Адамова. На 87-й минуте игрок «Зенита» Луис Энрике забил единственный мяч в игре.
ЭСК признала верным решение Рафаэля Шафеева не удалять футболиста «Пари Нижний Новгород» Алекса Сафро в эпизоде, где игрок в ходе единоборства задел шипами бедро полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Также комиссия назвала ошибочным решение Шафеева назначить пенальти в ворота «Локомотива», который привел к голу в ворота железнодорожников. «Локомотив» одержал победу со счетом 2:1.
Ранее ТАСС сообщал, что в первом после возобновления туре чемпионата России вмешательства системы VAR были в каждом из восьми матчей. Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил ТАСС, что 13 марта РФС обсудит с клубами РПЛ вопросы судейства.