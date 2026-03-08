Дубль Чинеду принес «Крыльям Советов» победу над махачкалинским «Динамо»

Самарские «Крылья Советов» победили махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.
Оба мяча забил Джеффри Чинеду (на 9-й и 25-й минутах) с передач Ильзата Ахметова.
Самарский клуб прервал трехматчевую серию поражений и поднялся на 12-е место (20 очков).
У «Динамо» 18 очков и 14-е место.
В 21-м туре «Динамо» 13 марта примет «Оренбург», а «Крылья Советов» 15 марта сыграют с «Пари НН».
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Вадим Евсеев
Голы
Крылья Советов
Джеффри Чинеду
(Ильзат Ахметов)
9′
Джеффри Чинеду
(Ильзат Ахметов)
25′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
47
Сергей Божин
77′
5
Доминик Ороз
72
Дани Фернандес
2
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
31
Гонсало Рекена
80′
15
Николай Рассказов
20
Кирилл Столбов
72′
14
Михайло Баньяц
77
Ильзат Ахметов
66′
19
Иван Олейников
70
Артем Шуманский
66′
22
Фернандо Костанца
99
Джеффри Чинеду
80′
91
Владимир Игнатенко
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
42′
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
4
Идар Шумахов
24
Андрес Аларкон
16
Уссем Мрезиг
6
Мехди Мубарик
71
Ян Джапо
82′
28
Сердер Сердеров
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
11
Миро
25
Гамид Агаларов
72′
7
Хазем Мастури
Статистика
Крылья Советов
Динамо Мх
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
4
3
Угловые
6
7
Фолы
15
13
Офсайды
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
