Чемпион РПЛ «Краснодар» впервые с 2020 года проиграл «Рубину»

У казанского клуба забили Назми Грипши (24-я минута) и Константин Нижегородов (74). У «Краснодара» на 93-й минуте забил Джон Кордоба.
Перед началом матча температура воздуха на стадионе составляла около 12 градусов мороза, встречу решили не переносить.
Для «Краснодара» это третье поражение в чемпионате и первое на выезде. Кубанский клуб в предыдущий раз проигрывал «Рубину» еще в июле 2020 года (0:1).
«Краснодар» с 43 очками продолжает лидировать в турнирной таблице — его ближайший преследователь, петербургский «Зенит» (42), ранее в воскресенье проиграл «Оренбургу» (1:2).
«Рубин» прервал трехматчевую серию поражений в РПЛ и поднялся на седьмую строчку (26 очков).
В 21-м туре «Краснодар» 14 марта сыграет в гостях с «Сочи», а «Рубин» 15 марта примет московский «Локомотив».
Франк Артига
Мурад Мусаев
Назми Грипши
(Жак-Жюльен Сиве)
24′
Константин Нижегородов
73′
Джон Кордоба
(Хуан Мануэль Боселли)
90+3′
38
Евгений Ставер
3
Дениль Мальдонадо
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
89′
7
Игнасио Начо Сааведра
39′
51
Илья Рожков
66′
4
Константин Нижегородов
43
Жак-Жюльен Сиве
81′
88′
59
Даниил Моторин
11
Назми Грипши
77′
44
Даниил Кузнецов
23
Руслан Безруков
66′
14
Далер Кузяев
22
Велдин Ходжа
87′
19
Олег Иванов
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
20
Джованни Гонсалес
68′
17
Валентин Пальцев
11
Жоау Батчи
68′
23
Хуан Мануэль Боселли
7
Виктор Са
79′
29
Эльдар Гусейнов
53
Александр Черников
46′
88
Никита Кривцов
66
Дуглас Аугусту
64′
6
Кевин Ленини
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти