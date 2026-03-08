Ричмонд
Чемпион РПЛ «Краснодар» впервые с 2020 года проиграл «Рубину»

Действующий чемпион РПЛ «Краснодар» проиграл казанскому «Рубину» в гостевом матче 20-го тура со счетом 1:2.

Источник: Соцсети

У казанского клуба забили Назми Грипши (24-я минута) и Константин Нижегородов (74). У «Краснодара» на 93-й минуте забил Джон Кордоба.

Перед началом матча температура воздуха на стадионе составляла около 12 градусов мороза, встречу решили не переносить.

Для «Краснодара» это третье поражение в чемпионате и первое на выезде. Кубанский клуб в предыдущий раз проигрывал «Рубину» еще в июле 2020 года (0:1).

«Краснодар» с 43 очками продолжает лидировать в турнирной таблице — его ближайший преследователь, петербургский «Зенит» (42), ранее в воскресенье проиграл «Оренбургу» (1:2).

«Рубин» прервал трехматчевую серию поражений в РПЛ и поднялся на седьмую строчку (26 очков).

В 21-м туре «Краснодар» 14 марта сыграет в гостях с «Сочи», а «Рубин» 15 марта примет московский «Локомотив».

Рубин
2:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Франк Артига
Мурад Мусаев
Голы
Рубин
Назми Грипши
(Жак-Жюльен Сиве)
24′
Константин Нижегородов
73′
Краснодар
Джон Кордоба
(Хуан Мануэль Боселли)
90+3′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
3
Дениль Мальдонадо
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
89′
7
Игнасио Начо Сааведра
39′
51
Илья Рожков
66′
4
Константин Нижегородов
43
Жак-Жюльен Сиве
81′
88′
59
Даниил Моторин
11
Назми Грипши
77′
44
Даниил Кузнецов
23
Руслан Безруков
66′
14
Далер Кузяев
22
Велдин Ходжа
87′
19
Олег Иванов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
20
Джованни Гонсалес
68′
17
Валентин Пальцев
11
Жоау Батчи
68′
23
Хуан Мануэль Боселли
7
Виктор Са
79′
29
Эльдар Гусейнов
53
Александр Черников
46′
88
Никита Кривцов
66
Дуглас Аугусту
64′
6
Кевин Ленини
Статистика
Рубин
Краснодар
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
5
3
Угловые
1
2
Фолы
17
21
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти