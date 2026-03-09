«Динамо» — лучшая команда рестарта. Гусев сработал качественнее, чем топ-трансферы ЦСКА

«Зенит» вроде бы прокачал каждую линию, но визуально вообще не изменился: «Балтику» обыграл с огромным трудом и благодаря спорному офсайду. А в Оренбург вернулись старые проблемы: команда бодро проводит 25 минут, забивает, а после как будто теряет мотивацию. «Оренбург» еще в концовке первого тайма лучше двигался, прессинговал и создавал моменты. Так что коллапс в концовке не должен удивлять — как и то, что Сергей Семак все меньше влияет на происходящее на поле. После перерыва «Зенит» должен был взбодриться и дожать, а не окончательно расклеиться, дважды пропустить и позволить конкурентам оторваться в чемпионской гонке.