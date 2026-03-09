«Динамо» — лучшая команда рестарта. Гусев сработал качественнее, чем топ-трансферы ЦСКА

Давайте честно: хоть кто-то ожидал такого прорыва от «Динамо»?
«Динамо», которое осенью отлетало дома от «Акрона» и Махачкалы. Получало пять от «Локомотива». Уходило на перерыв на десятом месте и так и не договорилось ни с одним из тренеров, которых активно заманивали в Москву.
«Динамо», которое вообще не впечатляло в товарищеских матчах зимой, а в последнем влетело 0:5 «Зениту» — и только утвердило скепсис вокруг последних назначений.
Все, кто наблюдал за командой на сборах, в лучшем случае недоумевали от происходящего и воздерживались от прогнозов. В худшем — были уверены в провале из-за тактической несовместимости Ролана Гусева и Романа Шаронова, отсутствия опыта у Юрия Жиркова. И безнадежности в игре на том же зимнем Кубке.
Кстати, так мы получили очередное доказательство, что товарищеские матчи не имеют ничего общего с тем, что команда покажет в сезоне.
Потому что пока в «Динамо» безуспешно наигрывали в старте Тюкавина с Сергеевым и схему 4−4−2 (и отказались от этой идеи лишь за пару недель до возобновления РПЛ), все восхищались трансферной кампанией и чемпионскими амбициями ЦСКА. Прикидывали, как усилят «Зенит» Джон Джон, Дивеев и Дуран. Наконец, фиксировали стабильность «Краснодара», сохранившего костяк и психологически готового защитить чемпионский титул.
А что в итоге?
«Зенит» вроде бы прокачал каждую линию, но визуально вообще не изменился: «Балтику» обыграл с огромным трудом и благодаря спорному офсайду. А в Оренбург вернулись старые проблемы: команда бодро проводит 25 минут, забивает, а после как будто теряет мотивацию. «Оренбург» еще в концовке первого тайма лучше двигался, прессинговал и создавал моменты. Так что коллапс в концовке не должен удивлять — как и то, что Сергей Семак все меньше влияет на происходящее на поле. После перерыва «Зенит» должен был взбодриться и дожать, а не окончательно расклеиться, дважды пропустить и позволить конкурентам оторваться в чемпионской гонке.
Повезло, что пока этой возможностью никто не воспользовался.
«Краснодар» ввязался в силовой футбол на обледеневшем газоне, выдал один из худших матчей в сезоне и оформил второе поражение за четыре дня. С учетом победы над «Ростовом» и неплохого первого тайма с ЦСКА на катастрофу вряд ли похоже, но мы же понимаем, как именно этого отрыва может не хватить ближе к 30-му туру.
Хотя уверенности, что Мурад Мусаев все исправит уже к следующему туру, гораздо больше, чем у того же ЦСКА. Не только из-за сложности соперника (в Сочи будет легче, чем в Калининграде) — а потому что команду Фабио Челестини слишком сильно штормит. Что осенью для нее вообще было нехарактерно.
Да, после провала в Грозном уверенно обыгран «Краснодар». Но дальше — новая катастрофа против «Динамо».
Проблема даже не во втором поражении подряд, которое, естественно, не соответствует чемпионским амбициям. Страшнее то, что сломана структура, неплохо работавшая в первой части сезона и благодаря которой эти амбиции вообще стали возможны.
Больше нет компактности на своей половине — так много свободы, как «Ахмат» с «Динамо», осенью никто не получал. Все чаще проседает центр поля, а голы из зоны подбора после стандартов приходят второй тур подряд. Наконец, ни один из топ-трансферов как минимум не заработал. Как максимум — сделал только хуже.
У Лусиано 0 голов в трех матчах и удаление уже на 17-й минуте дерби. Рейс поучаствовал в двух голах «Динамо». А Дмитрий Баринов не вписывается настолько, что уходит на замену на 62-й минуте.
Для сравнения: «Динамо» играло тем же составом, который полгода назад все просто списали. Но даже визуально — не говоря уже про продвинутые метрики — команда не имеет ничего общего с тем, что с ней творилось в первом круге РПЛ.
Нгамале разрывает даже на фланге Мойзеса, а Бителло спокойно набирает 1+1. В отличной форме и Тюкавин, и Осипенко, и Сергеев. Касерес ситуативно меняет фланг и уходит с ассистом. А Николас Маричаль оформляет дубль и доигрывает до финального свистка, хотя с 30-й минуты висит на карточке. Да, был риск удалиться и уравнять составы — в таких ситуациях тренеры часто используют замены. Гусев рискнул — и это сработало.
По дисциплине и движению, физике и пониманию, как команда хочет играть, к штабу «Динамо» нет вопросов.
Они есть к Фабио Челестини. К Сергею Семаку. И конечно, к Валерию Карпину, при котором бело-голубые ни разу не приблизились к нынешнему уровню. Интересно, с какими мыслями он смотрит на происходящее из ВИП-ложи? Понимает ли, почему осенью каждый из футболистов выглядел гораздо хуже?
Ролану Гусеву же хочется просто поаплодировать за такое начало.
Следить за его «Динамо» гораздо интереснее.
Автор: Леонид Волотко
Фабио Челестини
Ролан Гусев
Роберту Барбоза Мойзес
(Жоао Виктор)
58′
Николас Маричаль
(Бителло)
13′
Николас Маричаль
45+4′
Бителло
(Константин Тюкавин)
66′
Иван Сергеев
(Хуан Хосе Касерес)
84′
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
9
Лусиано Гонду
17′
4
Жоао Виктор
2
Матеус Рейс
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
62′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
85′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
76′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
75′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
62′
11
Тамерлан Мусаев
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
10
Бителло
2
Николас Маричаль
30′
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
7
Дмитрий Скопинцев
46′
56
Леон Зайдензаль
74′
33
Иван Сергеев
11
Артур Гомес
59′
60
Тимофей Маринкин
70
Константин Тюкавин
73′
50
Александр Кутицкий
44
Антонио Диас Рубенс
52′
59′
91
Ярослав Гладышев
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти