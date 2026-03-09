Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Ротор
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.00
П2
2.50
Футбол. Первая лига
15:00
Шинник
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.09
П2
3.79
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.29
П2
3.92
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.50
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2

Чемпион России Мор: Я очень удивлюсь, если «Локомотив» победит «Ахмат»

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом».

Источник: Sport24

По мнению Мора, команда из Грозного находится в хорошей форме и вполне способна набрать очки в Москве.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 20, 9.03.2026, 16:30
Локомотив
-
Ахмат
-

Встреча «Локомотив» — «Ахмат» состоится сегодня, 9 марта, на «РЖД Арене» и начнется в 16:30.

«Я очень удивлюсь, если “Локомотив” победит “Ахмат”. Грозненцы сейчас в такой форме, что они не должны проиграть. Матч будет интересный», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В первом туре после возобновления сезона «Ахмат» дома обыграл ЦСКА (1:0), а «Локомотив» на своем поле в меньшинстве обыграл «Пари НН» (2:1). Железнодорожники в пяти последних матчах против грозненцев на своем поле потерпели три поражения, один раз сыграли вничью и одержали одну победу.