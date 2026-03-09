Чемпион России Мор: Я очень удивлюсь, если «Локомотив» победит «Ахмат»

По мнению Мора, команда из Грозного находится в хорошей форме и вполне способна набрать очки в Москве.
Встреча «Локомотив» — «Ахмат» состоится сегодня, 9 марта, на «РЖД Арене» и начнется в 16:30.
«Я очень удивлюсь, если “Локомотив” победит “Ахмат”. Грозненцы сейчас в такой форме, что они не должны проиграть. Матч будет интересный», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
В первом туре после возобновления сезона «Ахмат» дома обыграл ЦСКА (1:0), а «Локомотив» на своем поле в меньшинстве обыграл «Пари НН» (2:1). Железнодорожники в пяти последних матчах против грозненцев на своем поле потерпели три поражения, один раз сыграли вничью и одержали одну победу.