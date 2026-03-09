Футболист «Краснодара» пожаловался на погоду в Казани после поражения от «Рубина»: «Они больше привыкли к такому»

В воскресенье, 8 марта, «быки» в Казани проиграли хозяевам поля со счетом 1:2. Игра проходила при температуре ниже минус 10 градусов Цельсия.
«Да, погодные условия были на руку “Рубину”. Это их регион и их климат, они больше привыкли к такому. У нас в Краснодаре не бывает такого холода. Мы не снимаем с себя ответственность. У нас не получилось достигнуть своей цели. Нам нужно улучшать игру и бороться за три очка в следующих матчах», — сказал Ленини в эфире канала «Матч ТВ».
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Франк Артига
Мурад Мусаев
Голы
Рубин
Назми Грипши
(Жак-Жюльен Сиве)
24′
Константин Нижегородов
73′
Краснодар
Джон Кордоба
(Хуан Мануэль Боселли)
90+3′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
3
Дениль Мальдонадо
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
89′
7
Игнасио Начо Сааведра
39′
51
Илья Рожков
66′
4
Константин Нижегородов
43
Жак-Жюльен Сиве
81′
88′
59
Даниил Моторин
11
Назми Грипши
77′
44
Даниил Кузнецов
23
Руслан Безруков
66′
14
Далер Кузяев
22
Велдин Ходжа
87′
19
Олег Иванов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
20
Джованни Гонсалес
68′
17
Валентин Пальцев
11
Жоау Батчи
68′
23
Хуан Мануэль Боселли
7
Виктор Са
79′
29
Эльдар Гусейнов
53
Александр Черников
46′
88
Никита Кривцов
66
Дуглас Аугусту
64′
6
Кевин Ленини
Статистика
Рубин
Краснодар
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
5
3
Угловые
1
2
Фолы
17
21
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
