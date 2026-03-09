Футболист «Краснодара» пожаловался на погоду в Казани после поражения от «Рубина»: «Они больше привыкли к такому»

«Да, погодные условия были на руку “Рубину”. Это их регион и их климат, они больше привыкли к такому. У нас в Краснодаре не бывает такого холода. Мы не снимаем с себя ответственность. У нас не получилось достигнуть своей цели. Нам нужно улучшать игру и бороться за три очка в следующих матчах», — сказал Ленини в эфире канала «Матч ТВ».