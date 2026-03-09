Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.88
П2
7.57
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.36
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
4
:
Акрон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Урал
1
П1
X
П2

Дзюба заявил, что готов вернуться в «Спартак»

Он начинал карьеру в составе красно-белых.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба готов вернуться в московский «Спартак» в каком-либо качестве. Об этом Дзюба рассказал журналистам.

Соглашение 37-летнего нападающего с «Акроном» истекает летом 2026 года.

«Я готов вернуться [в “Спартак”]. В какой позиции вернулся бы — игрок или тренер? Время покажет», — сказал Дзюба.

Дзюбе 37 лет, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Футболист начинал карьеру в московском «Спартаке», также играл за петербургский «Зенит», с которым четыре раза выиграл чемпионат России, два раза — кубок страны, четыре — суперкубок. Также выступал за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демиспор» и московский «Локомотив».