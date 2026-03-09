Дзюба заявил, что готов вернуться в «Спартак»

Дзюбе 37 лет, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Футболист начинал карьеру в московском «Спартаке», также играл за петербургский «Зенит», с которым четыре раза выиграл чемпионат России, два раза — кубок страны, четыре — суперкубок. Также выступал за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демиспор» и московский «Локомотив».