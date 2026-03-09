Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Овьедо
1
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Италия
1-й тайм
Лацио
1
:
Сассуоло
1
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.05
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
4
:
Акрон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Урал
1
П1
X
П2

Галактионов о ничьей с «Ахматом»: «Начало матча “Локомотиву” не удалось, была скованность»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал домашнюю ничью с «Ахматом» (2:2) в 20-м туре РПЛ. Специалист отметил, что во втором тайме железнодорожники были ближе к тому, чтобы вырвать победу.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Начало матча нам не удалось. Этот пропущенный мяч со штрафного — как ушат холодной воды. Встряхнулись после 0:2. Хороший разговор у нас состоялся в раздевалке. Думаю, все увидели, что с совершенно другим посылом команда вышла на второй тайм. По инициативе, заряженности, степени борьбы мы были ближе к тому, чтобы увеличить счет в нашу пользу. Не хватило точности в завершающей стадии», — цитирует Галактионова пресс-служба московского клуба.

Галактионов объяснил, что повлияло на неудачный старт.

«Вопрос не в нервозности, а в какой-то скованности. В первые 15−20 минут она у ребят была. Со свежей головой и эмоциями, невзирая ни на что, надо продолжать играть, гнуть свою линию», — добавил он.

После 20 туров «Локомотив» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 15 марта на выезде против «Рубина».

Локомотив
2:2
Первый тайм: 1:2
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
9.03.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
Голы
Локомотив
Лукас Фассон
(Евгений Морозов)
45+2′
Данил Пруцев
(Дмитрий Воробьев)
48′
Ахмат
Георгий Мелкадзе
24′
Максим Самородов
26′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
83
Алексей Батраков
67′
85
Евгений Морозов
25
Данил Пруцев
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
24
Максим Ненахов
90′
45
Александр Сильянов
23
Сесар Монтес
30′
5
Жерзино Ньямси
93
Артем Карпукас
47′
61′
32
Лукас Вера
Ахмат
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
90+5′
5
Клисман Цаке
42
Мануэль Келиано
81
Максим Сидоров
90′
2
Джамалутдин Абдулкадыров
20
Максим Самородов
87′
23
Галымжан Кенжебек
7
Лечи Садулаев
90′
82
Даниил Хлусевич
19
Сергей Пряхин
60′
10
Рифат Жемалетдинов
Статистика
Локомотив
Ахмат
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
4
3
Угловые
7
4
Фолы
24
11
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти