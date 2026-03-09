Галактионов о ничьей с «Ахматом»: «Начало матча “Локомотиву” не удалось, была скованность»

«Начало матча нам не удалось. Этот пропущенный мяч со штрафного — как ушат холодной воды. Встряхнулись после 0:2. Хороший разговор у нас состоялся в раздевалке. Думаю, все увидели, что с совершенно другим посылом команда вышла на второй тайм. По инициативе, заряженности, степени борьбы мы были ближе к тому, чтобы увеличить счет в нашу пользу. Не хватило точности в завершающей стадии», — цитирует Галактионова пресс-служба московского клуба.