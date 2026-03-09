Галактионов о ничьей с «Ахматом»: «Начало матча “Локомотиву” не удалось, была скованность»

«Начало матча нам не удалось. Этот пропущенный мяч со штрафного — как ушат холодной воды. Встряхнулись после 0:2. Хороший разговор у нас состоялся в раздевалке. Думаю, все увидели, что с совершенно другим посылом команда вышла на второй тайм. По инициативе, заряженности, степени борьбы мы были ближе к тому, чтобы увеличить счет в нашу пользу. Не хватило точности в завершающей стадии», — цитирует Галактионова пресс-служба московского клуба.
Галактионов объяснил, что повлияло на неудачный старт.
«Вопрос не в нервозности, а в какой-то скованности. В первые 15−20 минут она у ребят была. Со свежей головой и эмоциями, невзирая ни на что, надо продолжать играть, гнуть свою линию», — добавил он.
После 20 туров «Локомотив» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 15 марта на выезде против «Рубина».
Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
Лукас Фассон
(Евгений Морозов)
45+2′
Данил Пруцев
(Дмитрий Воробьев)
48′
Георгий Мелкадзе
24′
Максим Самородов
26′
1
Антон Митрюшкин
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
83
Алексей Батраков
67′
85
Евгений Морозов
25
Данил Пруцев
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
24
Максим Ненахов
90′
45
Александр Сильянов
23
Сесар Монтес
30′
5
Жерзино Ньямси
93
Артем Карпукас
47′
61′
32
Лукас Вера
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
90+5′
5
Клисман Цаке
42
Мануэль Келиано
81
Максим Сидоров
90′
2
Джамалутдин Абдулкадыров
20
Максим Самородов
87′
23
Галымжан Кенжебек
7
Лечи Садулаев
90′
82
Даниил Хлусевич
19
Сергей Пряхин
60′
10
Рифат Жемалетдинов
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
