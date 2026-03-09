Черчесов — о ничьей с «Локомотивом»: «Рад, что “Ахмат” проявил характер»

Игра прошла 9 марта на «РЖД Арене» в Москве и завершилась ничьей со счетом 2:2.
«Не получилось выиграть, хотя мы приезжали сюда с настроем. Понятно, что никто нам ничего не подарит, но хотели взять три очка. Мы не до конца провели игру на высоком, стабильном уровне, поэтому в те моменты, когда мы теряли мяч, “Локомотив” этим воспользовался. Рад, что команда в каких-то местах проявила характер, потому что “Локомотив” оказывал давление», — сказал Черчесов на пресс-конференции, видео которой опубликовано в Telegram-канале «Ахмата».
«Ахмат» с 26 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче грозненская команда 15 марта на выезде сыграет с «Акроном».
Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
Лукас Фассон
(Евгений Морозов)
45+2′
Данил Пруцев
(Дмитрий Воробьев)
48′
Георгий Мелкадзе
24′
Максим Самородов
26′
1
Антон Митрюшкин
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
83
Алексей Батраков
67′
85
Евгений Морозов
25
Данил Пруцев
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
24
Максим Ненахов
90′
45
Александр Сильянов
23
Сесар Монтес
30′
5
Жерзино Ньямси
93
Артем Карпукас
47′
61′
32
Лукас Вера
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
90+5′
5
Клисман Цаке
42
Мануэль Келиано
81
Максим Сидоров
90′
2
Джамалутдин Абдулкадыров
20
Максим Самородов
87′
23
Галымжан Кенжебек
7
Лечи Садулаев
90′
82
Даниил Хлусевич
19
Сергей Пряхин
60′
10
Рифат Жемалетдинов
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти