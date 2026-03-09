Ричмонд
Черчесов — о ничьей с «Локомотивом»: «Рад, что “Ахмат” проявил характер»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, чего команде не хватило для победы в матче 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Источник: ФК "Ахмат"

Игра прошла 9 марта на «РЖД Арене» в Москве и завершилась ничьей со счетом 2:2.

«Не получилось выиграть, хотя мы приезжали сюда с настроем. Понятно, что никто нам ничего не подарит, но хотели взять три очка. Мы не до конца провели игру на высоком, стабильном уровне, поэтому в те моменты, когда мы теряли мяч, “Локомотив” этим воспользовался. Рад, что команда в каких-то местах проявила характер, потому что “Локомотив” оказывал давление», — сказал Черчесов на пресс-конференции, видео которой опубликовано в Telegram-канале «Ахмата».

«Ахмат» с 26 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче грозненская команда 15 марта на выезде сыграет с «Акроном».

Локомотив
2:2
Первый тайм: 1:2
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
9.03.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
Голы
Локомотив
Лукас Фассон
(Евгений Морозов)
45+2′
Данил Пруцев
(Дмитрий Воробьев)
48′
Ахмат
Георгий Мелкадзе
24′
Максим Самородов
26′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
83
Алексей Батраков
67′
85
Евгений Морозов
25
Данил Пруцев
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
24
Максим Ненахов
90′
45
Александр Сильянов
23
Сесар Монтес
30′
5
Жерзино Ньямси
93
Артем Карпукас
47′
61′
32
Лукас Вера
Ахмат
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
90+5′
5
Клисман Цаке
42
Мануэль Келиано
81
Максим Сидоров
90′
2
Джамалутдин Абдулкадыров
20
Максим Самородов
87′
23
Галымжан Кенжебек
7
Лечи Садулаев
90′
82
Даниил Хлусевич
19
Сергей Пряхин
60′
10
Рифат Жемалетдинов
Статистика
Локомотив
Ахмат
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
4
3
Угловые
7
4
Фолы
24
11
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти