Черчесов — о ничьей с «Локомотивом»: «Рад, что “Ахмат” проявил характер»

«Не получилось выиграть, хотя мы приезжали сюда с настроем. Понятно, что никто нам ничего не подарит, но хотели взять три очка. Мы не до конца провели игру на высоком, стабильном уровне, поэтому в те моменты, когда мы теряли мяч, “Локомотив” этим воспользовался. Рад, что команда в каких-то местах проявила характер, потому что “Локомотив” оказывал давление», — сказал Черчесов на пресс-конференции, видео которой опубликовано в Telegram-канале «Ахмата».