Дзюба допустил, что «Акрон» могут расформировать

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что клуба может не быть, если команда вылетит из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

Источник: ФК «Спартак»

«Нам нужно любой ценой сохранить “Акрон” в РПЛ. Боюсь, если клуб не останется в РПЛ, то “Акрона” может и не быть. Я больше всего этого боюсь. Будет ли так все — не знаю. В мою смену не должно этого произойти», — заявил Дзюба.

Артем Дзюба — рекордсмен по числу забитых мячей в истории российского футбола. Свою карьеру начал в московском’Спартаке«, после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета “Томи”, “Ростова”, тульского “Арсенала”, московского “Локомотива” и турецкого “Адана Демиспора”. Наибольших успехов добился в петербургском “Зените”, где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

9 марта состоялся матч между московским «Спартак» — «Акрон» и завершился со счетом 4:3 в пользу москвичей.

Спартак
4:3
Первый тайм: 3:1
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
9.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Заур Тедеев
Голы
Спартак
Пабло Солари
(Наиль Умяров)
23′
Кристофер Ву
(Эсекиэль Барко)
41′
Кристофер Мартинс
45′
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
88′
Акрон
Максим Болдырев
(Йонуц Неделчару)
18′
Жилсон Тавареш Беншимол
57′
Максим Болдырев
(Роберто Фернандес)
62′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
90+5′
97
Даниил Денисов
82′
87′
17
Владислав Саусь
7
Пабло Солари
87′
24
Никита Массалыга
9
Манфред Угальде
80′
47
Роман Зобнин
35
Кристофер Мартинс
63′
10
Маркиньос
83
Жедсон Фернандеш
80′
11
Ливай Гарсия
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
35
Ифет Джаковац
80
Хетаг Хосонов
66′
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
7′
84′
8
Константин Марадишвили
11
Жилсон Тавареш Беншимол
76′
7
Эдгар Севикян
91
Максим Болдырев
72′
71
Дмитрий Пестряков
Статистика
Спартак
Акрон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
10
5
Угловые
9
1
Фолы
13
16
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
