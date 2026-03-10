Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.27
П2
1.73
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.00
П2
2.48
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.63
X
4.51
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.86
П2
5.20
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2

Шишкарев: «Спартак» заслуживает тренера более высокого уровня, чем Карседо

Председатель высшего совета Федерации гандбола России признался, что не понимает выбор тренера.

Источник: ФК Спартак

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Болельщики «Спартака» заслуживают специалиста более высокого уровня, чем испанец Хуан Карседо, на посту главного тренера футбольного клуба. Такое мнение ТАСС высказал председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР), болельщик красно-белых Сергей Шишкарев.

«В очередной раз не понимаю выбор тренера, — сказал Шишкарев. — Я желаю, чтобы у него все получилось. Но “Спартак” достоин иного выбора, приглашения специалиста категорически иного уровня. Жалко болельщиков и времени, которое уходит для футболистов».

«Спартак» после возобновления сезона уступил московскому «Динамо» со счетом 2:5 в первом матче полуфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. А также победил в гостях «Сочи» со счетом 3:2 и дома «Акрон» (4:3) в РПЛ.