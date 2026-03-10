Шишкарев: «Спартак» заслуживает тренера более высокого уровня, чем Карседо

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Болельщики «Спартака» заслуживают специалиста более высокого уровня, чем испанец Хуан Карседо, на посту главного тренера футбольного клуба. Такое мнение ТАСС высказал председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР), болельщик красно-белых Сергей Шишкарев.
«В очередной раз не понимаю выбор тренера, — сказал Шишкарев. — Я желаю, чтобы у него все получилось. Но “Спартак” достоин иного выбора, приглашения специалиста категорически иного уровня. Жалко болельщиков и времени, которое уходит для футболистов».
«Спартак» после возобновления сезона уступил московскому «Динамо» со счетом 2:5 в первом матче полуфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. А также победил в гостях «Сочи» со счетом 3:2 и дома «Акрон» (4:3) в РПЛ.