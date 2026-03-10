Паршивлюк отказался возглавить молодежную команду «Динамо»: «Не моя история»

«Мне позвонили перед Новым годом объявили, что набирается новый тренерский штаб, в который я не вхожу. Сначала позвонили из клуба, потом позвонил Ролан Саныч сам. Объяснил, что он решил идти дальше с другими людьми. Его право, он главный тренер, он набирает свою команду, свою свиту. Видно, что у них все получается, значит, я был тем звеном, которое мешало… Это произошло из-за того, что я — человек Карпина? Отчасти. Либо потому что я спартаковец, а там собрались армейцы, динамовцы», — сказал Паршивлюк в новом выпуске SMOL FM.