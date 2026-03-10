Паршивлюк отказался возглавить молодежную команду «Динамо»: «Не моя история»

36-летний Паршивлюк в январе покинул «Динамо», где входил в тренерский штаб Марцела Лички, Валерия Карпина и Ролана Гусева.
«Мне предложили остаться в структуре и возглавить молодежку. Предложение получил перед Новым годом. Я долго думал. Предложение было на три месяца, до лета. Я понял, что брать ребят в таком чувствительном возрасте, когда надо сделать следующий шаг в карьере и попасть в “Динамо-2”, либо в первую команду, либо выбрать уже что-то другое, и не имея опыта работы с детьми, я решил, что не могу себе позволить так повлиять на карьеры многих детей.
Это было классное предложение, я благодарен «Динамо», что они предложили такую возможность, но на тот конкретный день я решил, что не моя история«, — заявил воспитанник “Спартака”, который также рассказал, как узнал о том, что не будет работать в тренерском штабе Гусева.
«Мне позвонили перед Новым годом объявили, что набирается новый тренерский штаб, в который я не вхожу. Сначала позвонили из клуба, потом позвонил Ролан Саныч сам. Объяснил, что он решил идти дальше с другими людьми. Его право, он главный тренер, он набирает свою команду, свою свиту. Видно, что у них все получается, значит, я был тем звеном, которое мешало… Это произошло из-за того, что я — человек Карпина? Отчасти. Либо потому что я спартаковец, а там собрались армейцы, динамовцы», — сказал Паршивлюк в новом выпуске SMOL FM.