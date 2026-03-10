Смолов рассказал, что ему не нравилось в Краснодаре: «Никого не хочу оскорбить»

"Одна из самых больших проблем в Краснодаре — найти жилье. Или по площади большое, или адекватно по ремонту. Рядом Кавказ, многонациональный регион, обеспеченные кавказские семьи делают ремонт в первую очередь под себя и он относительно специфический. Никого не хочу оскорбить, но, честно, на любителя. Новые дома появляются, квартиру сейчас найти можно, с домом — проблематично.
Я более снисходительный и непривередливый, а Карине (Истоминой — жене Смолова. — прим. Sport24) было тяжело. Она в принципе никогда не жила вне Москвы долгий промежуток времени, это был для нее первый переезд такой. Плюс еще и специфика города и менталитета другая — южная. Большое количество пробок, город сложно поменять, чтобы переделать дороги. Машин становится больше, людей приезжает жить в Краснодар больше. Но нашла для себя отдушину в виде готовки и поездок на рынок. Там очень классные овощи, фрукты. Ну и тепло — гуляли постоянно с ребенком.
На меня болельщики «Краснодара» почему-то обижаются, но я разделяю. Все, что связано с футбольным клубом «Краснодар», благодаря Сергею Николаевичу Галицкому опережает развитие города лет на 50. Все, что связано с инфраструктурой стадиона, парка, базы, — просто вау. Это одна из лучших баз в мире, возможно.
Но оставшийся город — парк, где хочется погулять, где очень красиво, — мы туда ездили с дочкой только в понедельник или во вторник в первой половине дня, утром. Потому что с 2−3 часов дня с окраины, там где мы жили, до парка час сорок ехать по пробкам. Плюс на выходных невозможно, потому что невероятно большое количество народа, а клуб «Краснодар» очень популярный и футболистов узнают — спокойно не погуляешь с ребенком. Парк классный, но нужно логистически понимать специфику.
Почему-то болельщики, когда я это сказал еще в свой первый приход, на меня обиделись. Хотя я не очень понимаю, как связан город и клуб, и болельщики, которым я благодарен«, — сказал в интервью каналу “Рум Турист” Смолов, который в составе “Краснодара” становился чемпионом России.