Смолов рассказал, что ему не нравилось в Краснодаре: «Никого не хочу оскорбить»

Я более снисходительный и непривередливый, а Карине (Истоминой — жене Смолова. — прим. Sport24) было тяжело. Она в принципе никогда не жила вне Москвы долгий промежуток времени, это был для нее первый переезд такой. Плюс еще и специфика города и менталитета другая — южная. Большое количество пробок, город сложно поменять, чтобы переделать дороги. Машин становится больше, людей приезжает жить в Краснодар больше. Но нашла для себя отдушину в виде готовки и поездок на рынок. Там очень классные овощи, фрукты. Ну и тепло — гуляли постоянно с ребенком.