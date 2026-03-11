В «Акроне» рассказали, как Дзюбу выбрали капитаном команды

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Решение назначить нападающего Артема Дзюбу капитаном тольяттинского «Акрона» принял тренерский штаб совместно с командой, он справляется со своей ролью. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.
В межсезонье «Акрон» покинул капитан команды Константин Савичев. Повязка перешла к 37-летнему Дзюбе.
«Это решение тренерского штаба и команды, голосования не было, просто в целом, — сказал Клюшев. — Очевидно, что лидером в раздевалке, конечно, является Артем, здесь компромиссов даже не было с чьей-то стороны. Более чем справляется с этой ролью».
Контракт Дзюбы с «Акроном» истекает в конце сезона. Он выступает за клуб с 2024 года.