В «Акроне» рассказали, как Дзюбу выбрали капитаном команды

В межсезонье «Акрон» покинул Константин Савичев, который был капитаном команды.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Решение назначить нападающего Артема Дзюбу капитаном тольяттинского «Акрона» принял тренерский штаб совместно с командой, он справляется со своей ролью. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

В межсезонье «Акрон» покинул капитан команды Константин Савичев. Повязка перешла к 37-летнему Дзюбе.

«Это решение тренерского штаба и команды, голосования не было, просто в целом, — сказал Клюшев. — Очевидно, что лидером в раздевалке, конечно, является Артем, здесь компромиссов даже не было с чьей-то стороны. Более чем справляется с этой ролью».

Контракт Дзюбы с «Акроном» истекает в конце сезона. Он выступает за клуб с 2024 года.