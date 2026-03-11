Ричмонд
Дзюба оценил слова Зобнина: «Когда ты проигрываешь дерби так — это страшно»

Воспитанник «Спартака», нападающий «Акрона» Артем Дзюба оценил слова капитана красно-белых Романа Зобнина, который призвал не превозносить команду после побед и не прибивать после поражений.

Источник: Sport24

«Когда побеждаем, все нас превозносят. Когда мы проигрываем, все говорят, что мы говно. Давайте будем проще относиться и не будем убивать “Спартак”», — сказал Зобнин после поражения в дерби от «Динамо» (2:5) в FONBET Кубке России.

«Очень уважаю Зобнина, но скажу одно. В “Спартаке” с детства учили: кроме первого места, все остальное не существует. Когда ты выходишь в футболке “Спартака”, должен чувствовать и понимать, где ты находишься. И проигрывать “Динамо” 2:5… Я помню, 1:5 проиграли “Динамо”, и при 0:5 меня выпустили на поле. То знаменитое высказывание, когда я там сказал в сердцах (Дзюба назвал Унаи Эмери “тренеришкой” — прим. Sport24), но не знал, что там журналисты снимают.

Не может ни тренер, ни еще кто-то сказать, что ничего страшного. Когда ты проигрываешь дерби так — это страшно. Лучше поругаться, подраться, чем друг друга похвалить и сказать — ничего страшного, следующую игру выиграем. Поэтому для меня это страшнее», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».