Дзюба оценил слова Зобнина: «Когда ты проигрываешь дерби так — это страшно»

«Очень уважаю Зобнина, но скажу одно. В “Спартаке” с детства учили: кроме первого места, все остальное не существует. Когда ты выходишь в футболке “Спартака”, должен чувствовать и понимать, где ты находишься. И проигрывать “Динамо” 2:5… Я помню, 1:5 проиграли “Динамо”, и при 0:5 меня выпустили на поле. То знаменитое высказывание, когда я там сказал в сердцах (Дзюба назвал Унаи Эмери “тренеришкой” — прим. Sport24), но не знал, что там журналисты снимают.



Не может ни тренер, ни еще кто-то сказать, что ничего страшного. Когда ты проигрываешь дерби так — это страшно. Лучше поругаться, подраться, чем друг друга похвалить и сказать — ничего страшного, следующую игру выиграем. Поэтому для меня это страшнее», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».