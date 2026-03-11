Агент Дзюбы опроверг слухи о завершении футболистом карьеры

«У Артема нет в планах переходить ни в один клуб Медиалиги. Более того, он не принял решение об окончании карьеры. Уже неоднократно говорилось и им, и мной, что после сезона мы сядем, подумаем, проговорим и примем решение. Точно так же, как это было после предыдущего сезона, когда решили продолжать карьеру в “Акроне”. На мой взгляд, Артем морально не готов заканчивать карьеру», — сказал Гольдман.