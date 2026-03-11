Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.50
П2
1.54
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.75
П2
3.55
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.82
П2
2.01
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.69
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2

Агент Дзюбы опроверг слухи о завершении футболистом карьеры

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман опроверг информацию о возможном завершении футболистом карьеры в конце текущего сезона. Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«У Артема нет в планах переходить ни в один клуб Медиалиги. Более того, он не принял решение об окончании карьеры. Уже неоднократно говорилось и им, и мной, что после сезона мы сядем, подумаем, проговорим и примем решение. Точно так же, как это было после предыдущего сезона, когда решили продолжать карьеру в “Акроне”. На мой взгляд, Артем морально не готов заканчивать карьеру», — сказал Гольдман.

Действующий контракт 37-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона. Нападающий выступает за тольяттинскую команду с 2024 года. В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Акрон» идет на 11-й позиции, набрав 21 балл. В матче 21-го тура национального первенства команда проиграла «Спартаку» со счетом 3:4.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.