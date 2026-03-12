Глушенков: Слава богу, что в детстве не попал в «Спартак»

«В 14 лет меня выгнали из “Локомотива”. За что? Мне не сказали (смеется), но обиды нет. Мы ездили в общеобразовательную школу, и женщина, которая нас возила, сказала, что я отчислен. Я поехал на просмотр в “Спартак” — меня не взяли, я поехал в “Чертаново”. Слава богу, что я к ним [в “Спартак”] не попал!» — приводит слова Глушенкова Metaratings.ru.