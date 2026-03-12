Глушенков: Слава богу, что в детстве не попал в «Спартак»

«В 14 лет меня выгнали из “Локомотива”. За что? Мне не сказали (смеется), но обиды нет. Мы ездили в общеобразовательную школу, и женщина, которая нас возила, сказала, что я отчислен. Я поехал на просмотр в “Спартак” — меня не взяли, я поехал в “Чертаново”. Слава богу, что я к ним [в “Спартак”] не попал!» — приводит слова Глушенкова Metaratings.ru.
На профессиональном уровне хавбек провел 11 матчей за «Спартак» и 10 игр за «Спартак-2».
В текущем сезоне Глушенков отметился 10 голами и 7 ассистами в 23 матчах «Зенита» во всех турнирах.
Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.Читать дальше