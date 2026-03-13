Мостовой рассказал о встрече со спортивным директором «Спартака» Кахигао

14 марта «Спартак» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» в матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). «Мы видели, что “Зенит” и “Краснодар” проиграли, впервые за долгие годы, когда вся первая пятерка потеряла очки. Думаю, что этот тур тоже будет интересным, — отметил Мостовой. — Что тревожит, так это то, что “Спартак” много пропускал в прошлых играх. Конечно, “Зенит” — фаворит, ведь если здесь оступятся, то можно почти не думать о чемпионстве, хотя и “Краснодар” теряет очки. “Зенит” является небольшим фаворитом в матче со “Спартаком”, но все решится только на поле, тяжело как-то предсказать».