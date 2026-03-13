Ричмонд
Мостовой рассказал о встрече со спортивным директором «Спартака» Кахигао

Экс-игрок красно-белых отметил, что его возможную работу в клубе они не обсуждали.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой провел на неделе встречу со спортивным директором клуба Франсисом Кахигао. Об этом Мостовой рассказал ТАСС.

Ранее Мостовой опубликовал в своем Telegram-канале совместную фотографию с Кахигао.

«Вчера встретились с Кахигао, поболтали, у нас есть общие знакомые и друзья, — сказал Мостовой. — Прилично пообщались, поговорили на тему “Спартака” в том числе, другие темы тоже обсудили. Работу в “Спартаке” не обсуждали, таких вопросов мне не задавали».

14 марта «Спартак» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» в матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). «Мы видели, что “Зенит” и “Краснодар” проиграли, впервые за долгие годы, когда вся первая пятерка потеряла очки. Думаю, что этот тур тоже будет интересным, — отметил Мостовой. — Что тревожит, так это то, что “Спартак” много пропускал в прошлых играх. Конечно, “Зенит” — фаворит, ведь если здесь оступятся, то можно почти не думать о чемпионстве, хотя и “Краснодар” теряет очки. “Зенит” является небольшим фаворитом в матче со “Спартаком”, но все решится только на поле, тяжело как-то предсказать».