«Краснодар» был в нескольких минутах от провала. «Сочи» прибили пенальти и дубль Сперцяна

В прошлом туре «Краснодар» играл в Казани при «минус 15». В Сочи на термометре были те же цифры, но уже со знаком «плюс». Изменился и состав «быков». Не так, как у соперника, который обновил сразу шесть позиций, однако перемены получились заметными. Во-первых, в старте вместо Черникова вышел Кривцов, который в предыдущих турах усиливал игру во вторых таймах. Во-вторых, справа в обороне появился не Гонсалес, регулярно допускавший ошибки в весенних матчах, а Пальцев.
На сборах бывший защитник махачкалинского «Динамо» солидно смотрелся как раз на фланге, и в южном дерби он тоже выглядел активно. В том числе принял участие в атаке, которая закончилась быстрым голом чемпиона. Ключевую же роль в комбинации исполнил Кривцов. Никита бросил в прорыв по флангу Батчи, и прострел анголезца закончился тем, что Сперцян у линии ворот опередил как двух защитников, так и голкипера. Для капитана «быков» это десятый гол в текущем чемпионате. Данной отметки он достиг в четвертом сезоне подряд.
При нынешнем темпе Эдуард обязан превзойти свой личный рекорд сезонной результативности (11 мячей). Повторить же его можно было еще в первом тайме, если бы арбитр назначил пенальти. Однако в отличие от момента с падением Кривцова (Мухин на нем не фолил), принесшим гостям штрафной, рефери принял верное решение. Рука Марсело шла в упор, и попадание в нее мяча не заслуживало наказания. Что до игровых моментов, до минимальный перевес «быков» к перерыву объяснялся исключительно игрой Дегтева. Самый яркий момент с участием голкипера «барсов» — спасение после дальнего удара Оласы и добивания Батчи.
Чудеса Дегтева продолжились и во второй половине матча, однако для начала инициативу на какое-то время перехватила команда Игоря Осинькина. Старт отрезку положила попытка закрутить мяч в дальний угол в исполнении арендованного у «Краснодара» Густаво Сантоса. А по-настоящему проявить себя Агкацеву пришлось из-за безалаберности Диего Косты. Бразилец не глядя отдал плохой пас к собственной штрафной, и мяч достался не Тормене, а Крамаричу. Но тот, похоже, сам не верил в такое развитие событий и пробил туда, где находился голкипер. Агкацев просто сделал свою работу.
Дегтеву же пришлось переключаться в режим спасателя. Кордоба словно не понимал, как можно пробить сочинского вратаря. Выход один на один после отличного паса Батчи; удар головой с подачи Сперцяна; замыкание прострела с пары метров — кипер стоял стеной. А еще показал невероятную реакцию, когда с подбора под перекладину бил Пальцев. Защитники «барсов» явно были в долгу перед Дегтевым, и еще один выстрел Кордобы из центра штрафной принял на себя Литвинов. Какой-то аттракцион неслыханной щедрости!
С одной стороны, такое обилие моментов говорило о преимуществе «Краснодара» и правильном построении игры. С другой, куда пропал пресловутый «инстинкт убийцы», который появился у команды Мурада Мусаева в чемпионском сезоне? А скользкий счет всегда оставляет шанс сопернику. И не важно — прямой это конкурент, или команда со дна турнирной таблицы. Вот и сейчас все перевернулось, когда Зиньковский на фланге легко обыграл Боселли, а рикошет не позволил Тормене прервать передачу в направлении оставшегося в одиночестве напротив ворот Игнатова.
«Быки» были в шаге от сенсационной потери очков, только концовка все-таки сложилась в пользу черно-зеленых. Помогли вмешательство ВАР и просмотр арбитром повтора момента, где Черникова хватает руками Васильев. Ситуация этого точно не требовала, а в итоге в добавленное время все закончилось так, как и предполагалось изначально. «Сочи» продолжает тонуть, «Краснодар» сохранил лидерство, а реализовавший пенальти Сперцян идет на личный рекорд.
Автор: Андрей Кузичев
Игорь Осинькин
Мурад Мусаев
Михаил Игнатов
88′
Эдуард Сперцян
5′
Эдуард Сперцян
90+5′
35
Александр Дегтев
4
Вячеслав Литвинов
3
Александр Солдатенков
33
Марсело Алвес
75′
17
Артем Макарчук
10
Мартин Крамарич
27
Кирилл Заика
35′
83′
82
Сергей Волков
9
Захар Федоров
71′
7
Антон Зиньковский
23
Густаво Фуртадо Сантос
71′
8
Михаил Игнатов
16
Максим Мухин
71′
20
Дмитрий Васильев
90+4′
19
Александр Коваленко
81′
29
Роман Ежов
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
24′
15
Лукас Оласа
7′
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
11
Жоау Батчи
86′
20
Джованни Гонсалес
7
Виктор Са
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
82′
10
Эдуард Сперцян
90′
6
Кевин Ленини
88
Никита Кривцов
74′
53
Александр Черников
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
