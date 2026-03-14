«Краснодар» был в нескольких минутах от провала. «Сочи» прибили пенальти и дубль Сперцяна

На сборах бывший защитник махачкалинского «Динамо» солидно смотрелся как раз на фланге, и в южном дерби он тоже выглядел активно. В том числе принял участие в атаке, которая закончилась быстрым голом чемпиона. Ключевую же роль в комбинации исполнил Кривцов. Никита бросил в прорыв по флангу Батчи, и прострел анголезца закончился тем, что Сперцян у линии ворот опередил как двух защитников, так и голкипера. Для капитана «быков» это десятый гол в текущем чемпионате. Данной отметки он достиг в четвертом сезоне подряд.