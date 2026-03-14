Осинькин про 1:2 с «Краснодаром»: «Судьи говорили, что будут отходить от легковесных пенальти. Видимо, начнут со следующего тура»

Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Решающий гол «Краснодар» забил в добавленное ко второму тайму время с пенальти, который был назначен после ВАР.
— Исходя из своих возможностей, сыграли неплохой матч. Были отрезки, когда соперник доминировал, но с нашей стороны нормальная, хорошая игра. Могли взять очки. Но для этого и придумали ВАР.
— Как этот момент виделся со скамейки?
— Такие моменты может только ВАР видеть. Ни судья, ни игроки, никто не видел. Судьи говорили, что будут отходить от легковесных пенальти. Видимо, со следующего тура начнут, — сказал Осинькин.
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 13:45 (МСК UTC+3)
Фишт, 7106 зрителей
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Мурад Мусаев
Голы
Сочи
Михаил Игнатов
88′
Краснодар
Эдуард Сперцян
5′
Эдуард Сперцян
90+5′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
4
Вячеслав Литвинов
3
Александр Солдатенков
33
Марсело Алвес
75′
17
Артем Макарчук
10
Мартин Крамарич
27
Кирилл Заика
35′
83′
82
Сергей Волков
9
Захар Федоров
71′
7
Антон Зиньковский
23
Густаво Фуртадо Сантос
71′
8
Михаил Игнатов
16
Максим Мухин
71′
20
Дмитрий Васильев
90+4′
19
Александр Коваленко
81′
29
Роман Ежов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
24′
15
Лукас Оласа
6′
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
11
Жоау Батчи
85′
20
Джованни Гонсалес
7
Виктор Са
73′
23
Хуан Мануэль Боселли
81′
10
Эдуард Сперцян
90′
6
Кевин Ленини
88
Никита Кривцов
73′
53
Александр Черников
Статистика
Сочи
Краснодар
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
5
24
Удары в створ
2
11
Угловые
4
10
Фолы
18
11
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти