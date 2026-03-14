Быстров: Ву явно нарушал правила в эпизоде со вторым пенальти

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о поражении «красно-белых» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с петербуржцами, а также оценил работу судей.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0. Победный гол в активе экс-форварда «красно-белых» Александра Соболева, забившего 11-метровый удар после фола хавбека Пабло Солари на защитнике Дугласе Сантосе.
Во втором тайме защитник «Спартака» Кристофер Ву наступил на ногу полузащитнику Педро, после просмотра ВАР главный арбитр Сергей Карасёв назначил пенальти, который реализовал нападающий Джон Дуран.
«Не считаю, что Карасёв задал высокую планку для борьбы. Он всегда судит так, как судил сегодня. На протяжении всей карьеры он даёт игрокам бороться. Не вижу, что можно обсуждать в эпизоде с фолом Ву и вторым пенальти. Он явно нарушал правила. Всё чисто и логично. Поэтому арбитр назначил 11-метровый», — сказал Быстров Metaratings.ru.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками, «Спартак» идёт шестым с 35 баллами.