«Динамо» обыграло «Ростов» в матче РПЛ с двумя удалениями

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо». Мяч на пятой добавленной к первому тайму минуте забил Константин Тюкавин.
На 18-й минуте защитник «Ростова» Виктор Мелехин получил красную карточку. У «Динамо» на 39-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Рубенс Диас.
«Динамо» одержало третью победу подряд в чемпионате России. Команда Ролана Гусева, набрав 30 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ростов» потерял очки в третьей встрече кряду. Клуб с 22 баллами располагается на десятой строчке.
В следующем матче «Ростов» 21 марта сыграет в гостях с грозненским «Ахматом», на следующий день «Динамо» примет петербургский «Зенит».
Джонатан Альба
Ролан Гусев
Константин Тюкавин
(Хуан Хосе Касерес)
45+5′
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
18′
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
10
Кирилл Щетинин
69
Егор Голенков
7
Роналдо
46′
67
Герман Игнатов
40
Илья Вахания
81′
91
Антон Шамонин
8
Алексей Миронов
23′
60′
18
Константин Кучаев
62
Иван Комаров
19′
22
Давид Семенчук
99
Тимур Сулейманов
40′
46′
9
Мохаммад Мохеби
40
Курбан Расулов
90+4′
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
90′
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
28′
39′
74
Даниил Фомин
13
Николя Муми Нгамале
12′
91
Ярослав Гладышев
74′
14
Эль Мехди Маухуб
11
Артур Гомес
56′
60
Тимофей Маринкин
70
Константин Тюкавин
62′
74′
33
Иван Сергеев
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти