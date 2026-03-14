«Динамо» обыграло «Ростов» в матче РПЛ с двумя удалениями

Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:30
Урал
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.72
П2
4.90
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Ланс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

«Динамо» обыграло «Ростов» в матче РПЛ с двумя удалениями

Футболисты московского «Динамо» обыграли «Ростов» в матче РПЛ с двумя удалениями.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо». Мяч на пятой добавленной к первому тайму минуте забил Константин Тюкавин.

На 18-й минуте защитник «Ростова» Виктор Мелехин получил красную карточку. У «Динамо» на 39-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Рубенс Диас.

«Динамо» одержало третью победу подряд в чемпионате России. Команда Ролана Гусева, набрав 30 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ростов» потерял очки в третьей встрече кряду. Клуб с 22 баллами располагается на десятой строчке.

В следующем матче «Ростов» 21 марта сыграет в гостях с грозненским «Ахматом», на следующий день «Динамо» примет петербургский «Зенит».

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 10998 зрителей
Главные тренеры
Джонатан Альба
Ролан Гусев
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Хуан Хосе Касерес)
45+5′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
18′
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
10
Кирилл Щетинин
69
Егор Голенков
7
Роналдо
46′
67
Герман Игнатов
40
Илья Вахания
81′
91
Антон Шамонин
8
Алексей Миронов
23′
60′
18
Константин Кучаев
62
Иван Комаров
19′
22
Давид Семенчук
99
Тимур Сулейманов
40′
46′
9
Мохаммад Мохеби
Динамо
40
Курбан Расулов
90+4′
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
90′
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
28′
39′
74
Даниил Фомин
13
Николя Муми Нгамале
12′
91
Ярослав Гладышев
74′
14
Эль Мехди Маухуб
11
Артур Гомес
56′
60
Тимофей Маринкин
70
Константин Тюкавин
62′
74′
33
Иван Сергеев
Статистика
Ростов
Динамо
Желтые карточки
2
5
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
14
17
Удары в створ
6
3
Угловые
7
7
Фолы
14
11
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше